Redacción Cataluña 21 AGO 2025 - 00:00h.

El Port Olímpic hará un seguimiento periódico de lo que ocurre bajo el agua y un seguimiento científico de la recuperación de la biodiversidad y la regeneración de los fondos marinos

BarcelonaUn año después de su instalación, los 50 arrecifes artificiales fondeados en la lámina de agua del Port Olímpic de Barcelona han demostrado ser un éxito en la recuperación de la biodiversidad marina del litoral barcelonés. Así ha celebrado este martes en una rueda de prensa el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que las estructuras colocadas en la primavera de 2024 están completamente colonizadas por algas y otras especies marinas, y se han convertido en refugio y zona de cría para más de 100 especies.

Se trata de un proyecto liderado por la Fundación Barcelona Zoo en colaboración con el Instituto de Ciencias del Mar (ICM) del Consejo Superior Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Barcelona (UB) y la Universidad Politécnica de Cataluña - Barcelona Tech (UPC). En concreto, invertebrados como moluscos, crustáceos o esponjas y peces de los grupos de los lábridos o los espáridos, entre otros, son algunas de las especies que han incrementado notablemente su presencia en estas aguas costeras.

De este modo, el Port Olímpic, espacio gestionado por Barcelona Serveis Municipals (BSM), da un paso más en su propósito de fomentar la biodiversidad marina y contribuir a la regeneración del litoral barcelonés y se posiciona como un puerto referente en este ámbito.

Un puerto que apuesta por la sostenibilidad

Según el alcalde Collboni, Barcelona siempre ha sido una ciudad ligada al mar: "Desde el Port Olímpic tenemos el deber de cuidar y recuperar nuestro litoral y impulsar proyectos que reviertan los efectos que la actividad humana ha provocado a lo largo de los años sobre la flora y fauna”. Para analizar cómo sigue evolucionando la colonización de estos arrecifes, el Port Olímpic hará un seguimiento periódico de lo que ocurre bajo el agua y también se llevará a cabo un seguimiento científico de la recuperación de la biodiversidad y la regeneración de los fondos marinos.

En términos generales de sostenibilidad, en el proyecto de transformación del Port Olímpic también han sido prioritarios aspectos como la transición hacia fuentes de energía renovable, que se ha materializado con la instalación de cuatro pérgolas que cubren todo el Balcón Gastronómico con más de 1.500 paneles fotovoltaicos y que, próximamente, proveerán de energía verde a otros 620kW.

Para contribuir a la electrificación de la náutica, se han instalado también dos puntos de recarga ultrarrápidos de Endolla Barcelona para embarcaciones eléctricas. Estos cargadores se alimentan de energía renovable de km cero y son una iniciativa que posiciona al Port Olímpic como un puerto pionero en la electrificación de la náutica recreativa urbana y que contribuye a la transición energética de la movilidad marítima.