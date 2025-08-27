Redacción Cataluña Barcelona, 27 AGO 2025 - 03:00h.

El galardón se entregará el 5 de septiembre en Venecia, dentro de la 82ª Muestra Internacional de Arte Cinematográfico

El cine Phenomena de Barcelona ha sido distinguido con el premio Carlo Lizzani Europa 2025 en la mejor sala europea. El galardón, que reconoce a las salas más comprometidas con el cine de autor y de calidad, se entregará el 5 de septiembre en Venecia, dentro de la 82ª Muestra Internacional de Arte Cinematográfico.

El jurado ha subrayado "la fuerza y la originalidad de la propuesta del Phenomena: una sala amplia y acogedora que se ha convertido en un punto de referencia esencial para la ciudad".

Mucho más que una sala de cine

También han destacado su capacidad de mantener vivo el carácter comunitario de la experiencia cinematográfica, ofreciendo al público la oportunidad de revivir obras maestras y descubrir otras nuevas.

Con este premio, creado en 2015 en memoria del cineasta italiano Carlo Lizzani, el Phenomena entra a formar parte del reducido grupo de salas europeas reconocidas por su trayectoria y visión cultural, un paso más en la consolidación internacional de un proyecto que ya es mucho más que una sala de cine.

Fundado y dirigido por Nacho Cerdà, el Phenomena ocupa desde 2014 el antiguo cine Nápoles, en la calle de Sant Antoni Maria Claret, y se ha consolidado como un espacio cultural único en Barcelona por la programación que ofrece.