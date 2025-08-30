Redacción Cataluña 30 AGO 2025 - 03:00h.

La actividad se hará en el Moll de la Fusta, y contará también con artistas palestinos

Barcelona duplicará la aportación de ayuda humanitaria de emergencia a UNRWA para apoyar a la población de la franja de Gaza

BarcelonaLos cantantes Macaco y Clara Peya son algunos de los artistas que apoyarán el domingo a la flota que zarpa desde el Port vell de Barcelona con el objetivo de llegar a la Franja de Gaza.

El barco, cargado de ayuda humanitaria, acompañará a otras naves que pretenden llegar a Palestina ante el bloqueo humanitario de Israel. Aunque en un principio se había anunciado la presencia de Morad, ésta todavía no ha sido confirmado, según la organización.

Además de estos artistas, los organizadores han anunciado la participación de Tribade, Muerdo, 3dnan y Lobo Solitario, entre otros intérpretes palestinos como Marwan, Sol Band, Althoroode, Sofree, Makimakkukyy y Sama Abdulhad.

Todos participarán en los actos que se harán a lo largo del fin de semana en el Port Vell para despedir el barco, donde también habrá charlas y actividades culturales con diversas entidades que apoyan la causa palestina.

Cientos de activistas de 44 países distintos

La flota, formada por decenas de barcos, zarpará este domingo con cientos de activistas de 44 países en la “mayor misión humanitaria de la historia” para llevar a la Franja de Gaza todo tipo de material, comida y agua, según informó la semana pasada el grupo de coordinación de la Global Sumud Flotilla Saif Abukeshek. Entre las personas que forman parte de la flotilla se encuentran la activista sueca Greta Thunberg, el hispano-palestino Saif Abukeshek (Global Movement to Gaza) y el brasileño Thiago Ávila (Freedom Flotilla Coalition), entre otros participantes, incluidos periodistas, médicos y otras figuras públicas.

Está previsto que el próximo 4 de septiembre las naves se encuentren en alta mar con el resto de barcos que zarparán desde Túnez y otros puertos de los que no han aportado más detalles por “intentos de sabotaje y presión por parte de Israel”.