Patricia Martínez 27 AGO 2025 - 11:24h.

Los tres miembros de la misma familia se estaban bañando cuando el fuerte oleaje los arrastró

Para este miércoles sigue activada una alerta amarilla por fuerte oleaje y mar de fondo en la Costa da Morte

Cee, A CoruñaUna mujer ha fallecido en la playa de Lires en Cee, tras ser rescatada inconsciente del mar. La mujer se estaba bañando con su pareja, y un menor, sobrino de la víctima, que también tuvieron que ser rescatados y evacuados al Hospital Virxe da Xunqueira de Cee.

Las tres personas, miembros de la misma familia, estaban pasando unos días de vacaciones en la zona, cuando decidieron darse un baño a primera hora de la tarde de ayer en la playa de Lires, un arenal ubicado en Cee y que no cuenta con servicio de socorristas. Todo apunta a que los tres fueron arrastrados por el fuerte oleaje. La fallecida tenía 24 años y era de nacionalidad colombiana.

Durante la jornada de ayer estaba activada una alerta amarilla en la Costa da Morte por mar de fondo y olas que en algunos puntos pod�ían alcanzar los cuatro metros de altura. En muchas de las playas ondearon este martes las banderas rojas, prohibiendo el baño por el fuerte oleaje. Para este miércoles, la AEMET mantiene activa una alerta amarilla por mar de fondo en esta misma zona de la costa gallega.

Los usuarios de la playa lograron sacar del agua a los tres miembros de la misma familia

Fueron otros visitantes que estaban en el arenal en ese momento quienes se dieron cuenta de la situación de peligro, y acudieron a su auxilio, logrando sacarlos del agua. En el dispositivo de rescate, participaron miembros de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Salvamento Marítimo, GardaCostas de Galicia, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cee. Hasta el lugar también se desplazó posteriormente la alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, quien lamentó el trágico suceso ocurrido en el arenal.

Prohibido el baño por contaminación en esta playa

La playa de Lires carece de servicio de socorrismo, pero cuenta con dos carteles informativos, que advierten de la peligrosidad del baño, debido a las corrientes, habituales en esta zona. Además, el arenal está permanentemente cerrado al baño, por contaminación, según los registros de la Consellería de Sanidade.

El de ayer no fue el primer accidente mortal en la playa de Lires, un arenal en el que ha sido testigo en otras ocasiones de situaciones de emergencia. En agosto de 2023 también falleció otra mujer, de 60 años, tras ser rescatada del agua.