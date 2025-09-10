Redacción Cataluña 10 SEP 2025 - 06:00h.

Los familiares pueden estar presentes al inicio de la inducción en la anestesia y regresan al finalizar la intervención

La iniciativa del Hospital de Palamós busca reducir el estrés y la angustia frente al proceso quirúrgico, tanto del menor como de sus familiares

GironaUna cirugía puede suponer un momento de angustia y estrés tanto para las criaturas como para sus familias. Para evitar esta intranquilidad, el Hospital de Palamós (Girona) permite desde este mes el acompañamiento a quirófano de un progenitor en las intervenciones pediátricas.

Los familiares pueden estar presentes al inicio de la inducción en la anestesia. Un acompañamiento que permite favorecer a que este proceso sea más natural, repercutiendo en una mayor seguridad de paciente.

De este modo, los progenitores se equipan con bata, sombrero quirúrgico, polainas y mascarilla para no poner en riesgo la asepsia de los quirófanos. Una vez que el niño empiece a sentir los efectos de la anestesia, el familiar se retira para que se pueda realizar la intervención.

"La primera cara que la criatura vea sea la del acompañante"

Una vez terminada, y previo aviso del personal sanitario, regresa al área de reanimación para que la primera cara que la criatura vea al abrir los ojos sea la del padre, madre o acompañante. Asimismo, se colocan cortinas para respetar la intimidad.

"El proyecto nace de la convicción de que como profesionales debemos tratar de reducir al máximo las angustias relacionadas con la intervención, siempre y cuando el espacio y cada caso lo posibiliten", explica Raquel Górriz, supervisora del bloque quirúrgico del centro hospitalario catalán.

Una de las madres que ha vivido en primera persona esta experiencia es Laia, la madre de Uriel que ha sido operado recientemente de amígdalas: "Para el niño es mucho mejor y le da más calma hasta el momento de dormirse con la anestesia".

Modificación de espacios

Esta iniciativa ha supuesto al hospital la modificación de algunas partes del circuito interno y redactar un nuevo protocolo asistencial ante la falta de espacios y la propia estructura del área de reanimación.

La medida garantiza el derecho recogido en la convención sobre los derechos de la infancia de Naciones Unidas y en la Carta Europea de los derechos de los niños y adolescentes hospitalizados, que asegura que pueden ser acompañadas por sus personas referentes o cuidadoras durante cualquier procedimiento médico que implique dolor, ansiedad o miedo.