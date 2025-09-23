"Estoy convencida de que está muy orgullosa de nosotros", ha manifestado, recordando a su hermana, fallecida a los 9 años

La gala del Balón de Oro, al completo: Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé son los grandes vencedores

Compartir







La gala del Balón de Oro 2025 estuvo cargada de momentos especialmente reseñables y simbólicos. Desde la emoción del ganador Ousmane Dembélé y la ganadora Aitana Bonmatí a las reacciones de Lamine Yamal o el galardón a Sira Martínez, hija de Luis Enrique, que subió al escenario del Théâtre du Châtelet de París como galardonada con el Trofeo Sócrates por la Fundación Xana, que lleva el nombre de su hermana, fallecida a los nueve años por un osteosarcoma.

Emocionada al recordarla, Sira quiso agradecer en su discurso el reconocimiento al trabajo que realizan en la Fundación acompañando a niños y jóvenes afectados por enfermedades oncológicas y otras dolencias graves, así como a sus familias.

PUEDE INTERESARTE El beso de Lamine Yamal a su abuela Fátima, baluarte del futbolista presente también en la gala del Balón de Oro 2025

“Me gustaría dar las gracias a la organización por concedernos este premio. Lo valoramos muchísimos y celebramos la visibilidad que esto nos otorga y el reconocimiento a nuestro trabajo. ¡Muchísimas gracias!", expresó en sus primeras palabras ante la audiencia trasladada a parís para la simbólica ceremonia de France Football y UEFA.

Sira Martínez, hija de Luis Enrique, recuerda a su hermana Xana

En su discurso, junto a los presentadores de la gala, Kate Scott y Ruud Gullit, la hija del exseleccionador de España y técnico del PSG tuvo palabras de recuerdo hacia su hermana, a quien en la familia homenajean en cada logro y cada éxito conseguido.

"Es muy especial para mí. En mi familia creemos que Xana está con nosotros espiritualmente. También consideramos que vino a este mundo durante un periodo de tiempo tan corto porque tenía cosas más grandes que hacer que vivir aquí. Por eso es por lo que creamos esta fundación en su nombre para honrarla y estoy convencida de que está muy orgullosa de nosotros al ver cómo ayudamos a las familias a vivir estas situaciones tan difíciles", expresó, desatando los aplausos y el reconocimiento también de todos los presentes en el Théâtre du Châtelet.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Luis Enrique, omnipresente pese a no estar en la gala del Balón de Oro 2025

Sin estar entre los asistentes a la ceremonia por haberse quedado comandando a su equipo en su enfrentamiento contra el Olympique de Marsella, –coincidente con la gala–, Luis Enrique estuvo, no obstante, omnipresente durante toda la noche.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El asturiano fue galardonado también con el Trofeo Johan Cruyff, premio con el que France Football y UEFA reconocen al mejor entrenador del mundo. Además, más allá de estar representado por su propia hija, Sira, también lo estuvo por los premios cosechados por los futbolistas con los que llevó al PSG al triplete, con la ansiada Champions incluida. Desde Donnarumma, que se llevó el Trofeo Yashin y ya es exguardameta de los parisinos tras su salida rumbo al Manchester City, hasta Ousmane Dembélé, quien se llevó el ‘premio gordo’ de la noche coronándose Balón de Oro 2025.

En las palabras de agradecimiento del ganador, el francés no pudo evitar mencionar a su entrenador: “A la altura, también, el entrenador Luis Enrique, que ha sido maravilloso y que ahora es como mi padre”, ha dicho, señalando lo “importante” que ha sido para él y su trayectoria.