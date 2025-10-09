Álex Aragonés 09 OCT 2025 - 11:21h.

El Departamento de Agricultura catalán pide suspender las ferias ganaderas en Girona hasta contener el foco en las granjas

El plan de emergencia contra la dermatosis nodular contagiosa: animales sacrificados, vacunas y zonas de protección

GironaEl Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña ha detectado un tercer caso de dermatosis nodular contagiosa (DNC) en una explotación de ganado vacuno en Girona. Un nuevo foco que llega tras el primer caso de esta enfermedad en España, notificado desde el pasado viernes 3 de octubre.

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid, confirmó este miércoles el tercer caso y el Departament de la Generalitat ya se ha desplazado a la explotación para comunicarlo a los ganaderos afectados y ofrecerles acompañamiento, incluyendo soporte psicológico a través del Sistema Médico de Emergencias (SEM).

"Este nuevo caso no modifica el radio de afectación de la enfermedad", han añadido desde la conselleria catalana, que ha empezado un día más tarde el proceso de vacunación contra la enfermedad tras un retraso por una incidencia en la logística del transporte. Las vacunas debían llegar a Cataluña en el mismo transporte al que viajaba una remesa de vacunas para el sur de Francia, donde también se han notificado múltiples focos de dermatosis nodular contagiosa.

Vacunas dentro del perímetro de 50 kilómetros

El Departamento de Agricultura ya tiene preparado el dispositivo para ir a recogerlas y empezar a vacunar en el radio situado en los 50 kilómetros de los casos positivos. Desde su recepción, se prevé que los equipos de veterinarios comiencen de inmediato con el proceso de vacunación.

Por su parte, el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha explicado que el Govern tiene "todo listo para iniciar la vacunación contra la dermatosis nodular contagiosa" una vez llegue el primer lote de vacunas procedente de Francia. "Toda la logística, los veterinarios, los cuerpos de los Mossos d'Esquadra y los Agentes Rurales, estarán listos para movilizarse en cuanto lleguen".

Además del lote de vacunas de Francia que llega este jueves, también se espera un segundo lote del Fondo de vacunas de la Unión Europea que permitirá vacunar a la totalidad de los animales en el radio de 50 kilómetros a partir de los dos focos declarados. Por ello, el titular del Departamento de Agricultura ha concretado también que Bruselas ha aprobado el Plan de vacunación y, que de acuerdo con la estrategia definida se abordará la vacunación "en dos olas" con el objetivo de "ser lo más efectivos posible”.

Llamamiento a la responsabilidad

Ordeig ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y ha pedido la colaboración de toda la ciudadanía para evitar la presencia no autorizada en las zonas afectadas: "Estamos poniendo en riesgo la bioseguridad y la propagación de la enfermedad. Ahora mismo se está haciendo un proceso de desinfección y es muy importante contener los tres focos y evitar la propagación de la dermatosis, porque es muy contagiosa".

En este sentido, y ante el alto riesgo de contagio, el Departamento de la Generalitat de Cataluña ha pedido suspender todas las ferias ganaderas de la provincia de Girona durante las próximas semanas hasta contener el foco iniciado en las tres granjas.

Zonas de protección

Todas las medidas de restricción están activadas en una zona de protección de 20 kilómetros alrededor del foco, que se mantendrá durante un mínimo de 28 días siempre que no haya nuevos casos. También se ha establecido una zona de vigilancia de otros 30 kilómetros a partir de la zona de protección.

De esta forma, se delimita un área de 50 kilómetros alrededor del foco que se mantendrá 17 días más sin nuevos casos, en total 45 días. Asimismo, se ha decretado la activación inmediata de la prohibición de movimientos de animales y controles clínicos sistemáticos.

El Govern ha recordado que la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) no supone ningún riesgo para la salud de las personas, dado que el virus sólo afecta al ganado vacuno y no existe ningún riesgo de contagio con el consumo de carne o leche. Esta enfermedad es, según la normativa europea, de categoría A para los animales de la especie bovina y, en consecuencia, debe ser erradicada de inmediato en caso de ser detectada.