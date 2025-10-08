Redacción Euskadi 08 OCT 2025 - 00:01h.

El colectivo denuncia que durante las 'Asto Probak' del pasado agosto hubo "irregularidades"

Las redes destapan un caso de maltrato animal en Calaf, Barcelona

Compartir







BilbaoEl arrastre de piedra es un deporte rural muy popular en el País Vasco, que en los últimos años se ha convertido en objeto de protesta por el sufrimiento que, según denuncian colectivos animalistas y veterinarios, se inflige a los animales. Normalmente, son animales como bueyes, burros o caballos los que disputan estas pruebas.

Un espectáculo que, informes veterinarios apuntan a que, genera “dolor, estrés y fatiga”, en los animales y por eso, colectivos como ‘Leioa contra el Maltrato Animal’ quieren erradicarlos y proponen que en estas competiciones de arrastre de piedra los seres humanos se pongan en el lugar de los animales, y que sean ellos los que arrastren los pesados bloques. Las vaquillas de Getxo podrían tener los días contados.

Este colectivo ciudadano ha solicitado a la Federación Vasca de Juegos y Deportes Vascos (Herri Kirolak) la eliminación de las pruebas de arrastre de piedra con animales, ya que “implican maltrato físico y psicológico que vulnera la normativa vigente en materia de bienestar animal”. Lo han hecho por carta, pero también solicitan una reunión para tratar los incidentes denunciados y avanzar en poner fin a estas prácticas.

Sin ir más lejos, el pasado mes de agosto en este municipio vizcaíno se celebraron las ‘Asto Probak’, y en una carta, firmada por los representantes del colectivo, Rubén Belandia y Lola Azpitarte, denuncian una larga lista de “irregularidades” que se cometieron aquel día.

PUEDE INTERESARTE A juicio por envenenar a su perro, sacarle el ojo a su gato y arrancar plumas a sus gallinas

Varas, golpes y niños

Por ejemplo, “el uso de una piedra de 700 kilos”, “la utilización de varas para golpear a los burros, “ a falta de intervención de los jueces ante signos evidentes de sufrimiento animal” y la presencia de menores como espectadores de una exhibición, que califican de “violenta”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Este colectivo razona sus reivindicaciones con informes veterinarios que citan “dolor, estrés y fatiga”, entre los sufrimientos que padecen los animales en estas competiciones. Así, recuerdan que la Ley Vasca 9/2022 considera a los animales seres sintientes. Por ello, han solicitado que, en lugar de realizar pruebas con animales, se realicen únicamente pruebas de arrastre de piedras (Pruebas Humanas) en personas, siguiendo el ejemplo de la Federación Navarra de Deportes.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“No podemos hablar de tradición cuando lo que se perpetúa es el sufrimiento”, afirman. “El País Vasco quiere ser una sociedad avanzada y compasiva, y para ello, el maltrato animal debe ser erradicado de nuestras costumbres”, zanjan.