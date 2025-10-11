Redacción Cataluña Agencia EFE 11 OCT 2025 - 15:12h.

La agresión sexual en grupo de cuatro de los procesados ocurrió en diciembre del 2022 en una nave abandonada

Con discapacidad psíquica del 35 % y un trastorno de afectividad, la víctima sufrió estrés postraumático con ideas de autolesión

BarcelonaPenas de entre 52 y 60 años de cárcel afrontan seis hombres que están acusados de violar a una joven con discapacidad psíquica del 35 % y un trastorno de afectividad. Los hechos ocurrieron en la localidad de Rubí (Barcelona).

En un actual contexto de violencia ejercida sobre jóvenes, este caso se juzgará en la Audiencia Provincial el 16 de octubre. Los procesados se sentarán en el banquillo por cuatro delitos de agresión sexual con penetración, según la acusación de la Fiscalía.

Cuatro de los varones fueron los presuntos autores materiales de la violación, mientras que los otros dos cooperaron necesariamente al permanecer en el lugar observando y sin hacer nada por impedirla. El suceso se remonta a diciembre del 2022.

El escrito fiscal relata que todo ocurrió en una nave industrial abandonada y alejada del núcleo urbano, donde "anularon la capacidad de reacción de la víctima", aprovechándose del "clima de sometimiento" que crearon en ese inmueble.

Piden que se condene a los acusados a cinco años de libertad vigilada tras su salida de prisión y que a dos de ellos, de origen marroquí y situación irregular en España, se les expulse del país si obtienen el tercer grado o la libertad condicional antes de cumplir le pena íntegra.

Estrés postraumático con ideas de autolesión

Además, la Fiscalía solicita que, de forma conjunta, indemnicen con 80.000 euros a la víctima, quien a raíz de los hechos sufre un síndrome de estrés postraumático con ideas de muerte y autolesión.

Según mantiene el Ministerio Público, la víctima conocía desde 2021 a dos de los acusados, con quienes había mantenido relaciones sexuales esporádicas, en el caso de uno de ellos con una "mayor vinculación afectiva".

La noche del 26 de diciembre de 2022, uno de los acusados quedó con la joven, que entonces tenía 25 años, y la pasó a buscar en coche a su casa para llevarla a la nave industrial abandonada, donde, "para su sorpresa", se encontraban el resto de hombres.

Durante el trayecto, la joven le dejó claro que no quería mantener sexo, lo que reiteró una vez en el lugar. Mientras los presuntos agresores la rodeaban y le decían que "era noche de celebración y tenía que cumplir".

Tocamientos iniciales mientras lloraba

Los procesados empezaron a acercarse a la joven y a tocarla por todo el cuerpo, mientras la víctima trataba de apartarlos y rompía a llorar al tiempo que repetía que la dejaran en paz, añade en su escrito de acusación.

Posteriormente, fue agredida sexualmente por dos de los acusados, mientras el resto observaba y, luego, la violaron otros dos procesados. Todo ello, mantiene la Fiscalía, "prescindiendo de la voluntad y consentimiento de la víctima", que no dejaba de llorar.

Una vez perpetraron las violaciones, uno de los varones acercó a la chica a su casa en un vehículo y se marchó. La denunciante no pudo evitar las violaciones "dada la situación de miedo y angustia en la que se encontraba en la nave abandonada, alejada de la población".