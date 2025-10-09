Radiografía de la violencia ejercida sobre los jóvenes: “Hay una herida colectiva y la respuesta debe ser política”
El 28% de los jóvenes dice haber sufrido violencia sexual en la infancia
Más del 40% de adultos dice haber sufrido violencia psicológica y física en la infancia
MadridLos datos del estudio 'Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia', dejan en evidencia una sociedad que está dejando una “herida colectiva” ya que “casi la mitad de la población dice haber sufrido violencia”, ha afirmado la ministra Sira Rego en la presentación del informe.
El informe ha sido elaborado por Sigma Dos a través del recuerdo de la infancia de adultos de entre 18 y 30 años en una macroencuesta que ha contado con más de 9.000 respuestas, y recoge seis tipos de violencia: psicológica o emocional, física, sexual, en el ámbito de la pareja, por negligencia y digital.
Un 48,1 % de los adultos de entre 18 y 30 años en España asegura haber sufrido violencia psicológica principalmente por parte de sus padres y un 40 % violencia física cuando eran niños; pero además un 28,9 % asegura haber sufrido violencia sexual que en algunos casos ha seguido en la etapa adulta.
La ministra de Juventud e Infancia en España ha destacado que las personas que más sufren cualquier tipo de violencia durante la infancia o la adolescencia son las niñas, los jóvenes LGTBIQ+, los menores migrantes, los que tienen un nivel de estudios inferior a los universitarios o con algún grado de discapacidad.
“Si casi la mitad de la población dice haber sufrido violencia significa que hay una herida colectiva y la respuesta debe ser política”, ha aseverado Rego.
Violencia psicológica
La violencia psicológica es la que mayor prevalencia presenta: un 48,1 % de las personas encuestadas la ha sufrido, el 13,4 % de manera recurrente o habitual, la mayoría por parte de sus padres.
El 22,5 % de las víctimas de este tipo de violencia ha continuado sufriéndola en la edad adulta.
Violencia física
La han sufrido el 40,5 % por cierto y también son los progenitores los principales perpetradores, seguidos de compañeros y del entorno familiar y escolar; un 7,3 % de forma recurrente.
Es más frecuente entre los hombres (46 %) que entre las mujeres (34,8 %).
Violencia sexual
Un 28,9 % de las personas encuestadas asegura haber sufrido violencia sexual y una de cada diez ha continuado sufriéndola en la edad adulta.
La han sufrido más las mujeres (33,6 %) que los hombres (24,4 %) y un 5,3 % de la población de manera recurrente. Los agresores son las parejas (32,3 %), desconocidos adultos (25,6 %) y amigos/as (21 %).
Violencia digital
Los datos constatan que la violencia digital es una realidad en aumento. Manifiestan haberla sufrido un 24,9 % de las personas entrevistadas y que han continuado padeciendo durante su etapa adulta una de cada diez; un 4,2 % de forma habitual.
Los principales agresores son las parejas (27,9 %), desconocidos adultos (26,3 %) y menores de edad (23,9 %).
Violencia en el ámbito de la pareja
Según el estudio, han sufrido violencia en el ámbito de la pareja un 25,7 %, con una repetición del 13,3 % en la edad adulta.
Declaran haberla sufrido el 48,3 % de quienes han tenido al menos una relación afectivo-sexual durante la adolescencia; más las mujeres (51,5 %), que los hombres (44,9 %).
En cuanto a la violencia por negligencia, la prevalencia es del 24,4 % y un 10,8 % menciona que ha continuado sufriéndola tras la mayoría de edad.