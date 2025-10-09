El 28% de los jóvenes dice haber sufrido violencia sexual en la infancia

Más del 40% de adultos dice haber sufrido violencia psicológica y física en la infancia

Compartir







MadridLos datos del estudio 'Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia', dejan en evidencia una sociedad que está dejando una “herida colectiva” ya que “casi la mitad de la población dice haber sufrido violencia”, ha afirmado la ministra Sira Rego en la presentación del informe.

El informe ha sido elaborado por Sigma Dos a través del recuerdo de la infancia de adultos de entre 18 y 30 años en una macroencuesta que ha contado con más de 9.000 respuestas, y recoge seis tipos de violencia: psicológica o emocional, física, sexual, en el ámbito de la pareja, por negligencia y digital.

Un 48,1 % de los adultos de entre 18 y 30 años en España asegura haber sufrido violencia psicológica principalmente por parte de sus padres y un 40 % violencia física cuando eran niños; pero además un 28,9 % asegura haber sufrido violencia sexual que en algunos casos ha seguido en la etapa adulta.

La ministra de Juventud e Infancia en España ha destacado que las personas que más sufren cualquier tipo de violencia durante la infancia o la adolescencia son las niñas, los jóvenes LGTBIQ+, los menores migrantes, los que tienen un nivel de estudios inferior a los universitarios o con algún grado de discapacidad.

PUEDE INTERESARTE Niñas que no han cumplido los 15 años: así son las víctimas de abusos sexuales infantiles en Euskadi

“Si casi la mitad de la población dice haber sufrido violencia significa que hay una herida colectiva y la respuesta debe ser política”, ha aseverado Rego.

Violencia psicológica

La violencia psicológica es la que mayor prevalencia presenta: un 48,1 % de las personas encuestadas la ha sufrido, el 13,4 % de manera recurrente o habitual, la mayoría por parte de sus padres.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El 22,5 % de las víctimas de este tipo de violencia ha continuado sufriéndola en la edad adulta.

Violencia física

La han sufrido el 40,5 % por cierto y también son los progenitores los principales perpetradores, seguidos de compañeros y del entorno familiar y escolar; un 7,3 % de forma recurrente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Es más frecuente entre los hombres (46 %) que entre las mujeres (34,8 %).

Violencia sexual

Un 28,9 % de las personas encuestadas asegura haber sufrido violencia sexual y una de cada diez ha continuado sufriéndola en la edad adulta.

La han sufrido más las mujeres (33,6 %) que los hombres (24,4 %) y un 5,3 % de la población de manera recurrente. Los agresores son las parejas (32,3 %), desconocidos adultos (25,6 %) y amigos/as (21 %).

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Violencia digital

Los datos constatan que la violencia digital es una realidad en aumento. Manifiestan haberla sufrido un 24,9 % de las personas entrevistadas y que han continuado padeciendo durante su etapa adulta una de cada diez; un 4,2 % de forma habitual.

Los principales agresores son las parejas (27,9 %), desconocidos adultos (26,3 %) y menores de edad (23,9 %).

Violencia en el ámbito de la pareja

Según el estudio, han sufrido violencia en el ámbito de la pareja un 25,7 %, con una repetición del 13,3 % en la edad adulta.

Declaran haberla sufrido el 48,3 % de quienes han tenido al menos una relación afectivo-sexual durante la adolescencia; más las mujeres (51,5 %), que los hombres (44,9 %).

En cuanto a la violencia por negligencia, la prevalencia es del 24,4 % y un 10,8 % menciona que ha continuado sufriéndola tras la mayoría de edad.