Este viernes y el sábado se esperan “los días más adversos del episodio, con chubascos tormentosos que podrían ser localmente torrenciales en Alicante y litorales de Murcia

Alerta roja de la AEMET en Alicante y Cartagena, en directo | Preocupación por el Mar Menor: "Están llegando 1.800 litros por segundo de agua dulce y de arrastres"

La DANA Alice continúa dejando fuertes precipitaciones en el este peninsular, con puntos de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia en aviso rojo este viernes, siendo Alicante, Cartagena y Mazarrón las zonas más afectadas por el temporal, que aún se resistirá a desaparecer el fin de semana, pese a que las lluvias, que seguirán cayendo, serán con menos intensidad.

Tal como explica en el vídeo Nuria Seró, tendremos precipitaciones hasta el lunes 13 de octubre, aunque es este viernes 10 cuando la DANA Alice está dejando el tiempo más adverso, con lluvias que pueden dejar a llegar en el acumulado hasta 180 litros por metro cuadrado, según las previsiones.

La DANA Alice pone a Alicante, Cartagena y Mazarrón en aviso rojo

En distintos puntos de Valencia ya se han superado los 100 litros por metro cuadrado y en Alicante y la Región de Murcia se enfrentan ya a lo peor bajo el aviso por riesgo extremo.

Las lluvias, no obstante, sacudirán también a otros puntos de España: “Se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes en el norte de la Comunidad Valenciana; sur de Cataluña; este de Castilla-La Mancha; Andalucía, especialmente en zonas de sierra del sur y este de la Comunidad, y las Pitiusas”, indica la AEMET.

Mientras Alicante, Cartagena y Mazarrón permanecen en aviso rojo hasta las 23:59 de este viernes, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene el aviso naranja en el litoral norte y sur de Valencia, interior sur Valencia, litoral norte de Alicante, así como Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, en la Región de Murcia.

Además, hay avisos amarillos en el litoral sur de Tarragona, el litoral norte de Castellón, el interior norte de Valencia y Alicante, así como en la Región de Murcia en Valle del Almanzora y Los Vélez. Además, también hay aviso amarillo en Ibiza y Formentera, el levante almeriense, Nevada y Alpujarras, Cuenca del Genil, la Subbética cordobesa, la sierra sur de Sevilla, Grazalema, Ronda y Antequera.

El fin de semana, también con lluvias en el este peninsular

A lo largo del fin de semana, seguiremos con precipitaciones y con especial atención a las zonas costeras. Hoy y mañana se esperan “los días más adversos del episodio, con chubascos tormentosos que podrían ser localmente torrenciales en puntos de Alicante y litorales de Murcia y acumular cantidades superiores a 140-180 litros por metro cuadrado en pocas horas”, tal como indica la AEMET.

Además, se esperan “chubascos muy fuertes en el entorno del cabo de La Nao, con acumulados que podrían superar los 250-300 mm en algunas zonas” entre este viernes y el sábado.

Según la AEMET, Mañana “las precipitaciones intensas y persistentes se extiendan al norte de la Comunidad Valencia, sur de Cataluña y al archipiélago balear”.

Concretamente, se esperan “chubascos tormentosos localmente fuertes y muy fuertes en el norte de Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona y Baleares, que pueden acumular importantes cantidades de precipitación en cortos periodos”, según avisa la Agencia Estatal de Meteorología.

Por su parte, el domingo 12, “con mayor incertidumbre”, indican que “es probable que todavía continúen los chubascos localmente fuertes o muy fuertes durante la primera mitad en las mismas zonas, tendiendo a ir perdiendo intensidad a lo largo de la tarde salvo en el entorno de la desembocadura del Ebro, donde podrían ser más persistentes”.

La DANA Alice aguantará al menos hasta el lunes 13

Según AEMET, es probable que se mantenga la inestabilidad provocada por la DANA Alice “durante los primeros días de la próxima semana en el área mediterránea, con chubascos tormentosos que podrían ser localmente fuertes y persistentes en el entorno del cabo de La Nao, litorales y prelitorales de Cataluña y puntos de las Baleares”.

En general, se espera que sean más dispersos y menos intensos que en los días anteriores. No obstante, precisa la AEMET, “existe una alta incertidumbre en la posición de Alice y su interacción con los flujos en superficie, lo que determinará las zonas con mayor adversidad cada jornada, por lo que se recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos días”.

El verano se alarga

Entre tanto, lo que también sorprenden son las temperaturas. Pese a estar ya en octubre, en algunos momentos del día son muy elevadas para la fecha. Sucede sobre todo al este del país, donde las temperaturas son unas 5 grados más altas.

El verano, como explica Nuria Seró y como ha apuntado la AEMET, se está alargando. En Madrid 11 días más y en Huesca 12.

Así lo refleja un nuevo análisis de la Agencia Estatal, que indica que “el verano se extiende” por el cambio climático, alargando “hasta 20 días el calor en España”.