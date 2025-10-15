Álex Aragonés 15 OCT 2025 - 12:12h.

El artista británico lucirá el logo de su último álbum en la camiseta azulgrana para el partido contra el Real Madrid

Ed Sheeran toma el relevo de Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía y Drake

BarcelonaEl FC Barcelona cuenta con un fichaje estelar para afrontar El Clásico ante el Real Madrid el próximo 26 de octubre. Fecha en la que los jugadores azulgranas llevarán en la camiseta el logotipo del último álbum del artista británico Ed Sheeran, quien ha aparecido en la página oficial del conjunto azulgrana como nuevo refuerzo de Hansi Flick en la demarcación de centrocampistas.

El club catalán ha colocado una foto del músico entre los integrantes de la plantilla del primer equipo, por lo que al lado de Marc Bernal se aprecia a Ed Sheeran vestido de 'culé', con la camiseta especial que llevarán los jugadores para enfrentarse al conjunto madridista.

Un falso refuerzo que no llevará al césped al artista, pero sí su música representada en la camiseta con el logotipo de su último álbum 'Play'. Este emblema podrá verse, por primera vez, con motivo del partido del primer equipo femenino de fútbol, el 19 de octubre, ante el Granada CF, y el 26 de octubre en el Clásico masculino frente al Real Madrid.

Relevo de Travis Scott, Coldplay o Karol G, entre otros

"Play es su octavo álbum, un trabajo que nace de la alegría de vivir y que está inspirado por los sonidos e historias que Sheeran ha recogido alrededor del mundo. Este espíritu de explorar diferentes culturas y conectar comunidades de fans está naturalmente alineado con la huella global que ha caracterizado al FC Barcelona a lo largo de los años en su proyección internacional", explica el club catalán.

PUEDE INTERESARTE El mundo del fútbol se solidariza con la Fundación Xana: así es la labor de la organización impulsada por Luis Enrique

El británico toma el relevo de Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía y Drake, artistas que le precedieron en el pecho de la camiseta del FC Barcelona. "Ver mi nuevo disco, Play, en la camiseta del Barça es uno de esos momentos que me cuesta creer. He amado el fútbol toda mi vida, así que llevar mi música a un escenario tan icónico y compartirla con los aficionados de todo el mundo significa mucho para mí", ha explicado el artista.

Por su parte, el delantero del Barça Robert Lewandowski ha destacado que las canciones de Ed Sheeran forman parte de la lista de reproducción del vestuario desde hace tiempo: "Ver su nuevo disco en el frontal de nuestra camiseta para El Clásico es realmente especial. La música y el fútbol unen a la afición de una forma poderosa, y me enorgullece representar esa conexión en el terreno de juego.”

El cambio de logo, "uno de los momentos más icónicos"

El Barça ha puesto a la venta las ediciones exclusivas de la camiseta de partido este miércoles para comprar una de las ediciones de la camiseta de juego, que consta de 1.899 unidades en calidad partido, y otra más exclusiva que tiene solo 22 unidades y lleva la firma de los jugadores y jugadoras titulares de los dos partidos, el Clásico y el de la Liga F.

“Nos sentimos muy orgullosos de que un artista como Ed Sheeran luzca en el pecho de nuestra camiseta. El cambio de logotipo se ha convertido ya en uno de los momentos más icónicos de cada temporada y ejemplifica cómo la colaboración entre el FC Barcelona y Spotify sigue explorando con éxito hasta dónde puede llegar esta unión entre deporte y música",ha añadido Manel del Río, director general del FC Barcelona.

Como novedad, esta vez también se pondrán a la venta 11 unidades firmadas por Ed Sheeran. Asimismo, la colección de ropa lifestyle está inspirada en el imaginario visual del álbum Play y consta de dos camisetas, una sudadera y una bufanda.