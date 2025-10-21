Álex Aragonés 21 OCT 2025 - 14:20h.

Las afectadas han creado un canal de denuncia para denunciar la "frustración" e "indefensión legal" y "económica"

Cancelan WIMEN, el festival 100% femenino en Barcelona: "El volumen de venta de entradas impide seguir adelante"

BarcelonaLa cancelación de WIMEN, el festival de música que contaba un cartel liderado íntegramente por mujeres, ha causado malestar entre el público que compró entradas para asistir a los conciertos y las trabajadoras del propio evento, que han roto su silencio para denunciar impagos y daños morales.

Las personas afectadas han unificado sus fuerzas para crear un canal de denuncia por la cancelación de WIMEN, que tras una semana de actuaciones cerró debido al volumen de venta de entradas que les "impedía seguir adelante sin comprometer la viabilidad del proyecto ni la calidad del festival", según explicó la propia organización.

Ahora, las extrabajadoras han abierto este espacio ante "la necesidad" de contar su experiencia y "romper el silencio" que ha rodeado estos hechos: "Parte del equipo seguimos sin haber percibido nuestro salario y, a las que se nos ofreció propuesta de pago, nos hemos visto obligadas a aceptar importes muy inferiores a los acordados por pura necesidad económica. A ello se le suma el daño moral y los impagos a salas, artistas, proveedores, público y entidades que confiaron en este proyecto y en su representante".

El director del festival, en el punto de mira

Las afectadas afirman que no tenían relación previa con el director del festival: "Él es quien creó e impulsó la idea y se nos presentó comprometido con unos valores feministas que enmarcaban el festival. Desde el inicio expresamos nuestras dudas y reflexiones sobre que un hombre liderara el proyecto, y tras una reunión, él reafirmó su compromiso con una gestión coherente con esos valores y se mostró muy contundente, con lo cual decidimos seguir adelante".

Según explican, el equipo, las artistas, salas y proveedores fueron contratadas dentro del marco legal y "con las garantías de una sociedad limitada constituida únicamente" por el director: "Durante los meses siguientes, se trabajó con profesionalidad y una implicación por encima de lo habitual e incluso, levantamos la mano en varias ocasiones para trasladar preocupaciones que correspondían al director".

Una situación en la que hizo mella el bajo nivel de preventa y el exceso de conciertos concentrados en pocos días: "La respuesta por parte del director siempre fue la misma: no tener en cuenta las opiniones del equipo, reiterar que el proyecto era totalmente viable y que él contaba con la financiación y los recursos necesarios".

Crítica situación financiera del proyecto

Sin embargo, el caos llegó cuando el festival llevaba en pie apenas tres días: "El director comenzó a tomar decisiones incoherentes y unilaterales respecto a la programación. Tras numerosas reuniones, terminó por admitir y comunicar la crítica situación financiera del proyecto. Fue entonces cuando conocimos la realidad: el festival dependía íntegramente de la preventa y contaba con una tesorería insuficiente, pese a que el propio director nos había confirmado y reiterado que estaba garantizada".

Finalmente, el director decidió cancelar la totalidad del festival, lo que dejó "expuestas" y "devastadas" a todas las personas que formaban parte del evento: "Fue una situación de frustración e indefensión legal y económica muy difícil de afrontar, al igual que las artistas, proveedores, colaboradoras, partners y público, que también quedaron en situación de vulnerabilidad".

Las trabajadoras han creado el canal de denuncia para denunciar que el director "no ha asumido sus responsabilidades profesionales y ha instrumentalizado valores feministas" y les deja en una compleja situación: "Nos hemos quedado sin trabajo y estamos asumiendo consecuencias que no dependen de nosotras, somos muy conscientes del alcance que tiene la cancelación del festival y por eso abrimos este canal: para unirnos, organizarnos, visibilizar lo ocurrido y evitar que el silencio perpetúe la impunidad".

Versión del festival

Por contra, la dirección del festival ha salido el paso tras el malestar generado y ha afirmado que WIMEN "atraviesa un momento económico crítico" y que durante estos días han estado recopilando y revisando documentación junto a nuestro equipo legal y la aseguradora.

"Es un proceso complejo que requiere tiempo, ya que implica recibir y coordinar la información de artistas, salas, proveedoras y colaboradoras. Entendemos la preocupación y la impaciencia, pero pedimos un poco más de margen mientras seguimos avanzando", han explicado en un comunicado.

Según el festival, están revisando los pagos correspondientes a los trabajos efectivamente realizados y los acuerdos vinculados a la cancelación anticipada, además de "gestionar los pagos posibles" a las trabajadoras hasta la fecha y "continúa trabajando junto al equipo legal y contable para que la situación de todas las personas implicadas se resuelva conforme a los procedimientos y canales establecidos"

Respecto a la devolución de las entradas, también revisan con la aseguradora las condiciones de la póliza de cancelación: "Sabemos que este proceso llevará tiempo, pero os aseguramos que se está haciendo todo lo posible para encontrar una solución". No obstante, las extrabajadoras se han desmarcado de este comunicado al no formar parte del evento ni tener vínculo con el director.