Álex Aragonés 10 OCT 2025 - 11:36h.

Los organizadores lamentan el cierre tras una semana de actuaciones: "Es la decisión más difícil a la que nos hemos enfrentado"

El festival contaba con un cartel liderado íntegramente por mujeres: "Tienen el espacio que merecen"

Compartir







BarcelonaWIMEN, el festival de música con un cartel liderado íntegramente por mujeres, ha cancelado los conciertos y actividades previstas en Barcelona tras abrir el pasado 2 de octubre. Un cierre tras una semana de actuaciones que se debe al volumen de venta de entradas, que les "impide seguir adelante sin comprometer la viabilidad del proyecto ni la calidad del festival" que esperaban ofrecer.

"Esta ha sido, sin duda, la decisión más difícil a la que nos hemos enfrentado, tomada tras muchos meses de trabajo, ilusión y compromiso. Nació con la voluntad de avanzar hacia la igualdad en la música y visibilizar el talento femenino en toda su diversidad", ha lamentado la organización.

El festival contaba con la participación de artistas como Mala Rodríguez, María José Llergo, Yemi Alade, Clara Peya, Cora Novoa y Buika, entre otras. Un cartel íntegramente formado por mujeres, que no se podrá llevar a cabo ante la falta de asistentes: "Nos duele profundamente no poder continuar compartiendo con vosotras la experiencia musical que habíamos imaginado. Estamos valorando cómo gestionar la devolución de las entradas, y en la mayor brevedad posible comunicaremos más detalles al respecto".

"Sigue siendo una idea viva: la de un futuro más igualitario en los escenarios"

La organización ha dejado abierta la posibilidad de reprogramar los conciertos cancelados en el futuro, una vez encuentren alternativas viables: "Aunque el contexto no ha permitido mantener la programación completa, seguimos creyendo firmemente en el valor y la necesidad de este proyecto".

El festival ha agradecido el trabajo, la dedicación y el esfuerzo del equipo humano que ha creado WIMEN: "Un grupo comprometido, apasionado y convencido de que otro modelo de festival es posible. Sigue siendo una idea viva: la de un futuro más igualitario en los escenarios".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Más de 37 artistas

El evento se iba a llevar a cabo hasta el próximo 26 de octubre y contaba con más de 37 artistas, conciertos y actividades paralelas. Un proyecto que ofrecía a las artistas "el espacio que merecen" y pretendía convertirse en una auténtica revolución sobre el escenario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Queremos inspirar, transformar y dejar huella. WIMEN es cambiar narrativas, crear y mostrar otros referentes", explicaban sus organizadoras sobre un proyecto que surgió de José María Farfán. "Concibió el festival como respuesta personal y profesional a la desigualdad de género persistente en la industria musical", destacaban.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

26 conciertos y programación diversa

Entre las salas donde la música del festival estaba previsto que sonase destacaban el Teatre Coliseum, La Paloma, Fundació Conservatori del Liceu, L’Auditori, La Nau, Hivernacle, Sant Jordi Club, Paral·lel 62, La Carpa, Marula Café y Luz de Gas.

Un evento que contaba con un 70% de bandas integradas exclusivamente por mujeres, 30% de bandas mixtas lideradas per mujeres, más de 37 artistas, 26 conciertos y una programación diversa donde combinar voces internacionales, artistas emergentes y figuras consolidadas, rompiendo fronteras estilísticas y geográficas.

También iban a llevar a cabo más de ocho actividades culturales y sociales, entre las que destacaban un ciclo de cine sobre mujeres en la música, una mesa redonda sobre mujeres en el rock que permitirá analizar barreras, éxitos y perspectivas de futuro, además de diferentes charlas donde compartir las visiones sobre la música como herramienta de empoderamiento y transformación social.