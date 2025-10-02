Álex Aragonés 02 OCT 2025 - 04:00h.

El festival da protagonismo absoluto a las mujeres y personas disidentes de género con 26 conciertos en 11 salas emblemáticas

Entrevista a Natti Natasha: "Siendo mujer se te hace más cuesta arriba estar en la música"

BarcelonaBarcelona vibra desde este jueves al ritmo del talento femenino a través de WIMEN, un festival que da protagonismo absoluto a las mujeres y personas disidentes de género durante un mes con 26 conciertos en 11 salas emblemáticas de la capital catalana.

El festival nace con la voluntad de "transformar" el panorama musical y, para ello, cuentan con un cartel liderado íntegramente por mujeres. Entre ellas, Mala Rodríguez, María José Llergo, Yemi Alade, Clara Peya, Cora Novoa y Buika.

"Nos mueve una pregunta que todavía hoy resuena con fuerza: ¿Dónde están las mujeres en los escenarios de los grandes festivales? Sólo un 20% de las cabezas de cartel y un 13,5% de los grupos que actúan en los festivales de España están formados por mujeres", destacan desde WIMEN, que quieren contribuir a revertir estas cifras y visibilizar un talento "que ya existe", aunque "a menudo está excluido en la escena mayoritaria".

"El espacio que merecen"

El festival se llevará a cabo hasta el próximo 26 de octubre y cuenta con más de 37 artistas, conciertos y actividades paralelas: "Lo hacemos a través de una programación paritaria, inclusiva y con una mirada interseccional que impulsa la igualdad real. Apostamos por un modelo en el que las mujeres no sólo sean escuchadas, sino también vistas liderando, dirigiendo y decidiendo".

Un proyecto que ofrece a las artistas "el espacio que merecen" y se convierte en una auténtica revolución sobre el escenario. "Queremos inspirar, transformar y dejar huella. WIMEN es cambiar narrativas, crear y mostrar otros referentes", explican sus organizadoras.

El origen del proyecto surge de José María Farfán. "Concibió el festival como respuesta personal y profesional a la desigualdad de género persistente en la industria musical", destacan desde WIMEN que convierte sus conciertos, charlas y otras actividades en espacios para reflexionar, emocionarse y transformar.

Una industria musical "más justa, diversa e igualitaria"

"El festival prioriza la participación de colectivos vulnerables y migrantes, promoviendo una programación rica y plural, comprometida con una mirada feminista interseccional", añaden sobre unos conciertos que se llevarán a cabo desde en salas íntimas como espacios al aire libre, con visuales en tiempo real e instalaciones interactivas.

Todo ello con el objetivo de "corregir la desigualdad de género en la música, dando visibilidad y soporte a artistas femeninas y de género disidente" a través de la cultura: "Queremos inspirar a nuevas generaciones de creadoras, impulsar un cambio estructural hacia una industria musical más justa, diversa e igualitaria".

De L'Auditori a Luz de Gas

Para ello, esperan convertir WIMEN en un festival referente en Barcelona y en todo el mundo para demostrar que "la cultura puede liderar la transformación social" y que los escenarios "reflejen la riqueza de talentos diversos sin barreras de género".

Entre las salas donde la música del festival sonará destacan el Teatre Coliseum, La Paloma, Fundació Conservatori del Liceu, L’Auditori, La Nau, Hivernacle, Sant Jordi Club, Paral·lel 62, La Carpa, Marula Café y Luz de Gas.

Voces internacionales y artistas emergentes

El evento contará con un 70% de bandas integradas exclusivamente por mujeres, 30% de bandas mixtas lideradas per mujeres, más de 37 artistas, 26 conciertos y una programación diversa que combina voces internacionales, artistas emergentes y figuras consolidadas, rompiendo fronteras estilísticas y geográficas.

También llevarán a cabo más de ocho actividades culturales y sociales, entre las que destacan un ciclo de cine sobre mujeres en la música, una mesa redonda sobre mujeres en el rock que permitirá analizar barreras, éxitos y perspectivas de futuro, además de diferentes charlas donde compartirán las visiones sobre la música como herramienta de empoderamiento y transformación social.