Es la primera ciudad catalana que contará con este título a partir de 2026 y la primera también en obtenerlo sin ser capital de provincia

Mataró coge el testigo de Murcia para un título que también tienen Valencia, San Sebastián, Santiago de Compostela y Teruel

BarcelonaMataró se convertirá en la primera ciudad en recibir el título de Capital de la Economía Social sin ser capital autonómica o de provincia. Este hito ocurrirá en 2026, cuando el municipio catalán tome el testigo de Murcia gracias a su rica tradición cooperativa, que comenzó en 1864 con la creación de la Cooperativa Obrera Maratonense.

Esta cooperativa fue la primera de toda España impulsada por los trabajadores de la fábrica. A partir de ahí, la Unió de Cooperadors, el Cafè Nou, Forn del Vidre y Cafè de Mar entre otros, se han ido sumando a la tradición de Mataró, según ha explicado el propio consistorio de la localidad que forma parte de la provincia de Barcelona.

"Mataró cuenta con un ecosistema dinámico que hoy suma más de 100 entidades que innovan en sectores como la cultura, energía, servicios e inclusión social", explicó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien anunció este martes en el Consejo de Fomento para la Economía Social que el municipio catalán será la Capital de la Economía Social en 2026.

Primera ciudad de Cataluña con este título

La localidad, de más de 130.000 habitantes, dispone también de un Plan Estratégico que es "ejemplo de la colaboración entre agentes públicos y privados y la sociedad civil, con el objetivo de fomentar la sostenibilidad y contribuir a mejorar la vida de las personas".

Este título se creó en 2021 como medida para fomentar un mayor conocimiento de la Economía Social, el ecosistema de empresas que conforman las cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de trabajo de iniciativa social, empresas de inserción o mutualidades, entre otros.

Un distintivo que ya tienen Murcia, Valencia, San Sebastián, Santiago de Compostela y Teruel, por lo que Mataró también será el primer municipio catalán en recibirlo. "Su mesa de apoyo a la economía social y solidaria o su papel de liderazgo en la red de municipios por la economía social de Cataluña son otras muestras del firme compromiso de la ciudad estos últimos años con este modelo económico", añadió Díaz.

Mataró también forma parte de la Red de Municipios de la Economía Social y Solidaria, el TecnoCampus imparte la Cátedra de Economía Social, el Ateneo Cooperativo del Maresme como nexo integrador de las políticas a nivel comarcal y el próximo mes de junio tendrá lugar la Semana de la Economía Social y Solidaria.

Pionera en el cooperativismo

Cataluña cuenta con una tradición cooperativa que refleja el hecho de que cerca del 20% de las cooperativas de todo el país se encuentran en este territorio. En toda España, más de 43.000 empresas forman parte de la economía social y más de 2,2 millones de puestos de trabajo están relacionados de forma directa o indirecta con este modelo productivo.

"Estoy convencida de que esta capitalidad permitirá consolidar un legado que trasciende 2026, posicionando a España como un país que no solo avanza en economía social, sino que lo hace desde el compromiso, la creatividad y la cooperación interterritorial", culminó Yolanda Díaz.