Redacción Cataluña 04 NOV 2025 - 14:51h.

Transportes Metropolitanos de Barcelona realizará diferentes sorteos para evitar el colapso

Abren al público las "estaciones fantasma" del metro de Barcelona: una nunca entró en servicio y otra no tiene acceso exterior

Compartir







BarcelonaEl éxito por visitar las "estaciones fantasmas" y los espacios ocultos del metro de la capital catalana, que Transportes Metropolitanas de Barcelona (TMB) ha abierto con motivo del centenario del metro de la ciudad, ha llevado al operador principal de transporte público a abrir de nuevo inscripciones para realizar una segunda edición de visitas con un sorteo de 2.000 plazas.

Los afortunados podrán visitar el centro de control de metro (CCM), los talleres de ZAL donde se ponen a punto los trenes y se supervisan los sistemas que permiten que este medio de transporte funcione todos los días del año, y la estación fantasma de Gaudí que se construyó en 1968 pero nunca llegó a ponerse en servicio.

Las instalaciones abrirán tres fines de semana: 22 y 23 de noviembre, 29 y 30 de noviembre y 13 y 14 de diciembre. Para optar a ello, TMB ha abierto este martes en sus canas digitales las inscripciones para la segunda edición de las jornadas de puertas abiertas.

Diferentes sorteos para evitar el colapso

A diferencia de la primera convocatoria, Transportes Metropolitanos de Barcelona realizará a partir de este martes tres sorteos, uno por cada fin de semana de visitas, con el objetivo de evitar el colapso a través de la página web. El primero de ellos se ha realizado a las 14:00 horas, y hasta el viernes, 7 de noviembre, en total habrá 672 plazas por cada fin de semana.

PUEDE INTERESARTE El viaje a 1925 del Liceu de Barcelona: las dos entradas de la estación de metro recuperan su aspecto original

Por espacio, se ofrecen 720 plazas para visitar el taller de ZAL (120 personas cada día), 576 plazas para conocer el CCM (96 personas cada día) y 720 plazas para descubrir la estación fantasma de Gaudí (120 visitantes cada día). Así, en esta segunda edición de visitas se pondrán a disposición de la ciudadanía un total de 2.016 plazas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El 10 de noviembre se realizará el sorteo y se comunicará a los premiados vía correo electrónico. Para los otros fines de semana se seguirá la misma operativa de funcionamiento: las inscripciones para el segundo fin de semana (días 29 y 30 de noviembre) se podrán realizar del 10 al 14 de noviembre y el sorteo será el 17 de noviembre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el caso del último fin de semana de puertas abiertas, que será el 13 y 14 de diciembre, las inscripciones se podrán realizar del 17 al 21 de noviembre y el sorteo se realizará el 24 de noviembre.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los sitios que abren al público

El Centro de Control de Metro (CCM), conocido como el “cerebro” del metro, está ubicado en el barrio de la Sagrera. El espacio está activo las 24 horas los 365 días del año, desde aquí se garantiza el correcto funcionamiento de 126 km de red, 9 líneas, 165 estaciones, 165 trenes en circulación en hora punta y más de un millón y medio de pasajeros al día.

Desde el centro neurálgico del metro se regulan y supervisan la operación, la circulación, la energía, la seguridad, los canales de emergencia e información, la megafonía, los trabajos nocturnos y se resuelven incidencias para ofrecer el servicio de metro programado con la máxima calidad, eficiencia y rapidez y garantizar un servicio básico como es la movilidad.

Las instalaciones de ZAL son otro de los espacios que se abrirán y que dan servicio a las líneas automáticas 9 y 10, las más novedosas de la red del metro de Barcelona. En este taller se ponen a punto los trenes y se supervisan los sistemas que permiten que este medio de transporte funcione todos los días del año.

Por primera vez en la historia de la ciudad, con motivo del centenario abren al público las conocidas como "estaciones fantasma". Gaudí construida en 1968 nunca llegó a entrar en funcionamiento. Gaudí está situada entre las estaciones de Sagrada Família y Sant Pau/Dos de Maig, y las visitas serán guiadas. En el andén, que nunca se ha utilizado como tal, se podrá conocer la historia de los cien años del metro de Barcelona.