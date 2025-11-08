Redacción Cataluña Europa Press 08 NOV 2025 - 18:15h.

La medida servirá para plantar cara a quienes "usan la mentira y el odio como forma de construir un discurso político"

Collboni ha asegurado que la idea es "concienciar de que hay que contrastar las informaciones de TikTok o Instagram"

BarcelonaBarcelona creará una "pionera unidad antibulos" dirigida a los jóvenes, según ha avanzado este 8 de noviembre el alcalde Jaume Collboni. De esta forma, será la primera ciudad en poner en marcha una medida de este tipo.

Otras instituciones como la Universidad de Granada ya habían actuado frente a los bulos. No hay que creerse todo lo que se visualiza en redes sociales como TikTok. Por eso, el Ayuntamiento de la capital catalana quiere atajar el problema de lo que es fake.

En su intervención en la convención del PSC de Barcelona, desde la antigua fábrica Fabra y Coats el regidor ha explicado que pretende plantarle cara a "aquellos que usan la mentira y el odio como forma de construir su discurso político".

"Tienen que contrastar las informaciones"

Además, ha dicho que servirá para "concienciar, sobre todo, a la gente joven de que tienen que contrastar las informaciones que encuentran en TikTok o Instagram". "Volveremos a ser pioneros y pioneras en estas materias, como lo fueron gobiernos municipales socialistas anteriores", ha reivindicado.

También ha expuesto que la ciudad "será la primera" en poner en marcha un plan antiracista y una ordenanza contra la discriminación y los delitos de odio. En referencia a la aprobación de presupuestos para el año 2026, ha afirmado que esta etapa "será un poco más difícil".

Pero que están en el camino de articular la mayoría progresista que existe en Barcelona, en sus palabras. Así, ha celebrado el anuncio este 7 de noviembre del acuerdo del gobierno municipal con los Comuns para aprobar las ordenanzas fiscales de la ciudad.

Ha insistido en que hay una "mayoría que quiere una Barcelona unida, inclusiva, positiva, con un discurso que sume y que una". Ha puntualizado que este será uno de los principales compromisos que asumirán en los próximos meses.