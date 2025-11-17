Álex Aragonés 17 NOV 2025 - 02:00h.

GironaEl pequeño comercio sigue en caída libre y el cierre de negocios tradicionales ahora pasa factura a Cadaqués (Girona), donde una de las últimas librerías del municipio catalán bajará para siempre las persianas a partir de finales de noviembre.

"El dolor que tenemos todavía tenemos que soportar y asimilarlo. Lo hacemos tristemente pero con serenidad: la realidad actual, y la que vendrá, hace demasiado frágil mantener un pequeño negocio y preferimos acabar antes de perder la dignidad y la calma", han explicado los propietarios de la librería Ses Minves en sus redes sociales.

Un lugar con un sinfín de historias a partir de sus libros que han dado vida y mucha cultura a los aficionados a la lectura de Cadaqués, que pierde una librería que para sus responsables es "mucho más que una tienda".

"Elegiste comprar aquí cuando era más fácil hacerlo con un 'clic'"

"Aquí han pasado libros, niños, escritores, artistas, conversaciones, risas y silencios que han hecho una comunidad", han añadido desde Ses Minves, que han querido agradecer la confianza de todas las personas que han frecuentado el establecimiento gracias a su afición a la lectura.

"No es una palabra dicha al vacío: elegiste comprar aquí cuando era más fácil hacerlo con un 'clic', y esto es muy valioso. Gracias también a las amistades, editores y distribuidores que han confiado en este proyecto desde el primer día y han facilitado el camino hasta el final", han reiterado.

Un agradecimiento "especial" que también han dirigido a Roser y Martí, las personas que iniciaron el proyecto de Ses Minves: "Gracias de todo corazón a cada uno de los miembros de la familia por la confianza, empatía, ánimo y generosidad incondicional que me demostraron todos estos años y aún siguen presente".

Una etapa que ahora llega a su fin y que, como los libros, nunca se sabe si tendrá segunda parte: "No sé lo que vendrá después, no descarto volver de alguna manera, algún día, pero ahora tenemos que cerrar esta etapa correctamente: con tristeza pero con mucha gratitud".

Un paraíso de la Costa Brava es la villa del libro en Cataluña

En otro municipio de Girona, el mundo de la lectura ha revitalizado la actividad comercial. Es el caso de Calonge, que se convirtió en la primera 'booktown' de Cataluña en 2021 y cuenta con seis librerías, la mayoría abiertas en los últimos años.

Este destino de la Costa Brava no es solo un lugar donde los visitantes buscan sol y playa cada verano. Ahora también es la villa del libro. Concretamente, la segunda de España tras Urueña, situada en Valladolid.

Una de las librerías de Calonge es la de Lidia, un lugar donde la música y los vinos de L'Empordà se interrelacionan. "Viene gente de cualquier lugar de España, siempre es agradable recibir a gente interesada en la cultura y es otro tipo de turismo al de sol y playa: el de amantes de la cultura", explica a Informativos Telecinco.

El Ayuntamiento de este municipio de Girona buscó a siete libreros y emprendedores de la cultura para que estableciesen su negocio en él, poniendo a su disposición siete locales singulares y vacíos del núcleo histórico en régimen de alquilar.