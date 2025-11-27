La asociación ultracatólica Abogados Cristianos presentó una querella contra los dos miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación

Luz verde a la eutanasia de Noelia: su padre la paralizó hace un año y podrá recurrir

Dos de los miembros del comité de evaluación que autorizó la eutanasia de Noelia, la joven de 24 años afectada por una paraplejia, están siendo investigados tras la querella de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos por presuntos delitos de falsedad en documento público y prevaricación.

La magistrada del juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona ha admitido a trámite la querella presentada por Abogados Cristianos contra dos de los miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGEC) que aprobó la eutanasia de Noelia.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avaló, el pasado 19 de septiembre, la decisión de una jueza de Barcelona de autorizar la eutanasia de la joven, cuyo padre paralizó in extremis su muerte asistida hace un año, a través de un recurso en los tribunales.

En su querella contra estos dos miembros del comité de evaluación que intervinieron en la autorización de la muerte asistida de la joven, Abogados Cristianos alegó que se habían vulnerado las garantías esenciales al haberse simulado un desacuerdo en el informe clave, por lo que considera que el procedimiento administrativo que avaló la eutanasia de Noelia es "nulo desde el origen".

Noelia solicitó la muerte asistida tras un intento de autolisis en octubre de 2022. La joven trató de quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso, lo que le causó una lesión medular que la llevó a una paraplejia completa . Dos años después de aquello solicitó la eutanasia, siendo en verano cuando la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) avalaba su deseo de una muerte digna.

La asociación ultracatólica Abogados Cristianos presentó una querella contra un médico y un jurista

La asociación ultracatólica alega que ambos miembros, uno en su condición médico y otro como jurista, "reconocieron en sede judicial haber simulado un desacuerdo en su informe de 2 de julio de 2024 para poder elevar el caso al pleno de la Comisión", lo que para ellos lo consideran "falsear un documento público esencial del procedimiento de eutanasia y desvirtuar por completo el cauce legal previsto en la ley".

En un auto, el juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona ha admitido a trámite la querella de Abogados Cristianos y abre diligencias de investigación a este médico y a la jurista por los presuntos delitos de falsedad en documento público por funcionario y prevaricación administrativa.

El auto ordena como primera diligencia, con carácter previo a decidir si toma declaración a los dos querellados, que el juzgado de la Contencioso-Administrativo número 12 de Barcelona remita testimonio de la sentencia y la grabación de la vista en la que se habrían producido las declaraciones clave de los querellados.

La asociación ultracatólica, en un comunicado, ha argumentado que si el informe en el que se basó la decisión de autorizar la eutanasia "está viciado desde el origen, todo el procedimiento es nulo y, por tanto, no se puede aplicar la eutanasia de Noelia con mínimas garantías jurídicas". Por ello, pide que se suspenda la eutanasia mientras se investiga la posible comisión de delitos de falsedad documental y prevaricación.

La eutanasia paralizada durante dos años, a pesar del criterio médico

Abogados Cristianos, que representó al padre de Noelia, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que avaló la eutanasia, alegó que la joven ha experimentado cambios de opinión durante el proceso, por sus problemas de salud mental.

La Comisión que autorizó la eutanasia, entre los que estaban ambos investigados, estimó que la mujer cumplía los requisitos que establece la Ley: un sufrimiento físico y psíquico constante, reiteradamente expresado como intolerable y sin pronóstico de mejora o curación y, además, documentado por distintos médicos a lo largo de casi dos años.

Pero Abogados Cristianos argumenta que la joven no reunía las condiciones cognitivas para decidir sobre su vida y que presenta una "voluntad cambiante", por un trastorno límite de personalidad que requiere tratamiento psiquiátrico. Sostienen además que es "susceptible de mejoría por su juventud".

El dictamen de la Comisión de la Generalitat que avaló la eutanasia descartó que la chica tuviera mermada su capacidad de decisión, mientras los informes médicos apuntan a que desde hace dos años presenta estabilidad psicopatológica.