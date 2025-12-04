Álex Aragonés 04 DIC 2025 - 06:45h.

El hallazgo ha aparecido en los trabajos vinculados al proyecto de la alta velocidad y no figuraba en el censo de refugios de 1938

La estructura, vinculada a la antigua estación de mercancías, destaca por su tipología y excelente estado de conservación

Compartir







BarcelonaLas obras de la estación de La Sagrera han permitido descubrir un refugio antiaéreo "único" en Barcelona por su tipología y características constructivas, con una estructura vinculada a la antigua estación de mercancías que destaca por su forma de búnker y su excelente estado de conservación.

El Ayuntamiento de Barcelona no tenía ningún tipo de constancia de este espacio, que no figuraba en el censo de refugios públicos de 1938 y ha salido a la luz gracias a los trabajos arqueológicos realizados en torno a la calle Baixada de la Sagrera, a raíz de la construcción de la estructura de la futura estación de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona.

Un descubrimiento que corresponde a un refugio de carácter privado o no público que daba servicio a la antigua estación de mercancías de la Sagrera. "El elemento había quedado completamente oculto y sólo ha emergido con motivo de los movimientos de tierra que comporta el proyecto ferroviario actual y la futura reurbanización de ese espacio", ha explicado el Instituto de Cultura de Barcelona.

Estructura a cuatro metros de profundidad

Este refugio conectaba los dos edificios que se encontraban a ambos lados de la entrada a la antigua terminal de mercancías. Uno de ellos ya fue derribado en la década pasada, mientras que el segundo ha mantenido hasta ahora la sede de las oficinas de Adif desde donde se dirigen las obras de la futura estación intermodal de La Sagrera.

PUEDE INTERESARTE Un hombre entra en un refugio de animales y libera a 12 perros en Ferrol, A Coruña

En cuanto a su singular tipología constructiva, tiene una estructura tipo búnker, excavada a cielo abierto y construida con hormigón armado, con una losa de cubierta de unos dos metros de grosor preparada para resistir el impacto de bombas de 100 kilos: "La estructura está ubicada a unos cuatro metros de profundidad y conserva dos entradas, una de las cuales ha podido ser documentada completamente"

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el interior, el refugio dispone de dos galerías principales, de 2,50 metros de altura por 1,20 de ancho, que unían los edificios gemelos de la estación de mercancías en dirección norte-sur. Asimismo, se han identificado a lo largo del recorrido cuatro salas de grandes dimensiones, cuatro letrinas y un espacio de posibles funciones de almacén o enfermería.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En total, la estructura tendría una longitud aproximada de 90 metros, mientras que la construcción combina diferentes técnicas. Dede tramos de esqueleto de hormigón recubierto con ladrillo macizo a techos de encofrado de cemento y recubrimientos de mortero de cal.

Estado de conservación "excepcional"

Destacan también los banquillos conservados en una de las salas, varias pintadas hechas alrededor de 1954 y grafitis con las siglas CNT y FAI que podrían corresponder al período de la Guerra Civil. "Igualmente, se mantiene parte de la instalación eléctrica original, con cableado y portalámparas cerámicos", añaden desde el Instituto de Cultura de Barcelona que, pese a algunos desperfectos puntuales, califica el estado de conservación de "excepcional", por lo que hace de este refugio "un caso único" por su tipología y características constructivas.