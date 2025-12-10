Redacción Cataluña 10 DIC 2025 - 04:00h.

Las paradas han colocado pictogramas para facilitar la experiencia de las personas con autismo: "Es el momento que los sitios se adapten a ellos"

BarcelonaLa Boqueria de Barcelona se ha convertido en el primer mercado autism friendly del mundo. Un lugar con 200 paradas que ha adaptado su espacio, entorno y personal para garantizar la autonomía personal de las personas autistas. Para ello, han colocado pictogramas en todas las paradas que informan de lo que venden y acceso QR a una guía que les informa del mapa de comercios, salidas y estímulos que encontrarán.

"Este pictograma informa del servicio que ofrece comercio. Un mercado no puede eliminar estímulos, olores, pero podemos informar por adelantado de lo que encontrarán", explica a Informativos Telecinco Alberto Gutiérrez Pozuelo, presidente de Autism Friendly Club.

Los elementos supone un "apoyo visual", en un sistema de comunicación aumentativa que permite a las personas con autismo situarse en el entorno y encontrarse en un lugar más seguro para ellos. "Un mercado autism friendly reduce un poco los estímulos y también los anticipa, dando información para que sepan qué van a encontrar cuando lleguen. Así mejoramos la experiencia en un mercado".

Para tener conocimiento previo del mercado antes de acudir de manera presencial, las personas pueden conocer qué hay al cruzar la puerta de La Boqueria gracias a una guía de anticipación que pueden descargar en internet, donde encontrarán el impacto sensorial del espacio, o el mapa y plano del lugar.

"Desde cómo se distribuyen los puestos a dónde tienen las salidas. No podemos adivinar como huele el mercado, pero sí anticipar. Una de las características del autismo es alteraciones en las percepciones sensoriales y, por lo tanto, necesitan conocer por qué es uno de los mayores motivos de tener alguna crisis o proceso de desregulación", añade el presidente de la entidad.

Una iniciativa pionera que sirve de gran utilidad tanto a las personas con autismo como a sus familias. "Ahora vienen en situación de dependencia o acompañados y en un futuro podrán venir de forma autónoma con concienciación, apoyos visuales y formación. Es la mayor preocupación de todas las familias. Llevan toda la vida adaptándose a los sitios, es el momento que los sitios se adapten a ellos".

"Les tomamos el tiempo que haga falta"

Para Jordi Mas, presidente de La Boqueria, es "importante" crear consciencia y sensibilidad: "Tenemos paradistas con familiares con autismo que lo agradecen. Hay 200 paradas, lo que buscamos y provocamos es la innovación dentro de dar conciencia".

Uno de los familiares que trabaja en el propio mercado y celebra que La Boqueria sea un espacio autism-friendly es Álvaro Domínguez: "Mi primo Guillermo tiene autismo. Necesitan un trato especial, más calmado, pasar más tiempo con ellos. Si alguien nos pregunta por los espárragos, le explicamos con calma cómo están hechos. Si les tratamos igual que un cliente normal no nos pueden llegar a entender o se ponen más nerviosos. Nosotros les tomamos el tiempo que haga falta", culmina el camarero sobre un trato que ahora servirá de gran ayuda a otras personas como su primo.