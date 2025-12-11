Álex Aragonés 11 DIC 2025 - 04:00h.

La prueba piloto analiza el impacto del arte y la cultura para mejorar el bienestar emocional de pacientes con diagnóstico leve o moderado de ansiedad

Rubén Casado, psicólogo: “La ansiedad no se tiene que curar, se tiene que entender”

TarragonaDoce museos de Cataluña realizan "un viaje hacia el bienestar" para 180 pacientes, que combaten su diagnóstico leve o moderado de ansiedad a través del impacto del arte y de la cultura.

Cada museo participante realiza cuatro sesiones de una hora y media de duración a la semana, donde el grupo de pacientes llevan a cabo una serie de actividades para "identificar y expresar las emociones, detenerse y tomar conciencia del momento presente, utilizando el arte y la cultura como medio para canalizar pensamientos y sentimientos".

Esta prueba piloto arrancó en otoño y se desarrolla en diez centros de atención primaria de la Región Sanitaria Penedès, Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre, destinado a evaluar el impacto del uso del arte y la cultura para mejorar el bienestar emocional de personas con diagnóstico de ansiedad.

Asimismo, todas las personas participantes reciben un pasaporte que les permite visitar los museos de la red territorial de museos de las comarcas de Tarragona y de las Terres de l'Ebre (XTMCTTE) de forma gratuita durante el año 2026, así como una guía para realizar de forma autónoma las actividades propuestas durante las sesiones.

Los museos, como activos en salud

Para poder evaluar el impacto de las diferentes sesiones sobre los pacientes, determinan tanto antes como después de las sesiones su nivel de bienestar emocional, el grado de ansiedad y el nivel de apoyo social. Además, realizan una observación externa para realizar también un seguimiento cualitativo.

"El objetivo del proyecto piloto es que los resultados de la investigación permitan establecer a los museos participantes como activos en salud del territorio. Es decir, como recursos del municipio que contribuyen a la mejora del bienestar de la población y que, como tal, pueden ser prescritos a los pacientes por parte de los profesionales sanitarios", explicó la Generalitat de Cataluña.

Artes en Salud

Las Artes en Salud se trata de una metodología que utiliza las artes y la cultura para mejorar la salud y el bienestar de las personas: "Parte del concepto biopsicosocial de salud que ofrece la Organización Mundial de la Salud (OMS): es ese estado de bienestar físico completo, mental y social, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades".

Para ser considerada una intervención de Artes en Salud, se deben cumplir cuatro aspectos fundamentales: debe tener un objetivo claramente definido, debe estar cocreada por profesionales del ámbito sanitario y de la cultura, debe estar evaluada y deben publicarse los resultados.

Museos y CAP participantes

El proyecto Un viaje hacia el bienestar cuenta con la participación de un total de doce museos de la XTMCTTE: Museo de Alcover; Museo de Historia de Cambrils; Museo Apel·les Fenosa, Museo Deu y Museo Pau Casals (El Vendrell); Museo Tierra (L'Espluga de Francolí); Museo Comarcal de la Conca de Barberà (Montblanc); Fundación Mas Miró (Mont-roig del Camp); Museo de Reus; Museo de Arte Moderno de Tarragona y Museo del Puerto de Tarragona y Museo de Tortosa.

Por lo que respecta a los centros de salud, participan: CAP Alcover; el Hospital Ligero Antoni de Gimbernat (Cambrils); CAP Botafoc y CAP El Vendrell (El Vendrell); CAP Montblanc; CAP Mont-roig del Camp; CAP Sant Pere (Reus); CAP Jaume I y CAP Tarraco (Tarragona) y CAP Tortosa Este.