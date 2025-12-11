Redacción Cataluña 11 DIC 2025 - 19:00h.

Los agentes descubrieron en las inspecciones básculas de pesaje manipuladas, alimentos caducados y etiquetados erróneos en los productos

BarcelonaUn amplio dispositivo policial en Barcelona ha permitido detectar delitos de defraudación de fluido eléctrico mediante enganches en 24 supermercados de la capital catalana, que habrían sustraído 2,85 millones de kilovatios, equivalentes al consumo anual de 814 viviendas.

El operativo conjunto de la Guardia Civil, Policía Nacional, Guardia Urbana de Barcelona y el apoyo técnico de funcionarios de Inspección de Trabajo y Técnicos de ENDESA se llevó a cabo el pasado día 2 de diciembre, en un dispositivo que afectó a supermercados, algunos abiertos al público las 24 horas, y en la mayoría de casos franquiciados.

Los técnicos de ENDESA acreditaron que 24 de los 26 establecimientos disponían de manipulaciones en la red eléctrica para obtener la electricidad para su funcionamiento directamente de la red general, evitando con ello gastos en materia energética. Esta constatación supuso la investigación por parte de Guardia Civil de 26 personas de nacionalidad pakistaní y bangladesí, como presuntos autores de delitos de defraudación de fluido eléctrico.

Contrabando y etiquetado erróneo en productos a la venta

Estas instalaciones eléctricas irregulares suponen además un grave riesgo para la seguridad, ya que las conexiones se realizan sin las protecciones ni las revisiones técnicas obligatorias. Las sobrecargas, la ausencia de aislamiento adecuado y la manipulación de cuadros eléctricos pueden provocar cortocircuitos y originar incendios.

Por su parte, la Guardia Civil abrió 16 expedientes de denuncia por contrabando, etiquetado erróneo en productos a la venta, en materia de protección de datos por ausencia de indicaciones de la existencia de videocámaras, por ausencia de datos del empresario en los tickets de venta al público, por seguridad alimentaria al detectar productos caducados para su venta, por alteración del pesaje de las básculas, en consecuencia de las medidas sanitarias frente al tabaquismo y por ausencia del carnet de manipulación de alimentos.

La Policía Nacional identificó a 59 ciudadanos, de los que se determinó que cinco eran víctimas de explotación laboral como víctimas de delitos contra el derecho de los trabajadores y víctimas de delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, instruyéndose diligencias e iniciándose una investigación para esclarecer la responsabilidad de los empleadores de estas personas.

Infracciones relacionadas con la seguridad y la higiene

De las personas identificadas por la Policía Nacional, otros cinco eran extranjeros en situación irregular, careciendo de cualquier tipo de autorización para residir o trabajar en territorio español, iniciándose la incoación de expedientes por la Ley de Extranjería que implicarían el dictado de una orden de expulsión y sanciones por parte de Inspección de Trabajo a las empresas que tenían empleadas a estas personas.

En el caso de la Guardia Urbana de Barcelona detectó 87 infracciones relacionadas con la seguridad, la higiene y el cumplimiento normativo. Entre las deficiencias descubiertas se incluyen problemas en las salidas y señalización de emergencia, falta de extintores, baños impracticables, ausencia de carteles obligatorios, venta de alimentos caducados o en mal estado, exposición indebida de bebidas alcohólicas y ejercer la actividad comercial sin licencia, entre otras.

De este modo, en todos los establecimientos con irregularidades se procedió al corte del suministro eléctrico y se trasladó a los servicios técnicos del Ayuntamiento de la ciudad la información necesaria para proceder, en su caso, al control y a la destrucción de los alimentos e impedir su introducción en los canales de distribución alimentaria.

Más de un centenar de agentes

La operación ‘NIHARI’ llevada a cabo en los 26 supermercados de los distritos de Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Gràcia, Eixample y Ciutat Vella se inició por la mañana de manera simultánea, participando 66 agentes de la Guardia Civil, 35 de la Guardia Urbana de Barcelona, 18 de la Policía Nacional, así como 11 subinspectores de Trabajo y Seguridad Social coordinados por una inspectora y 33 técnicos de ENDESA.