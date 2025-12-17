Álex Aragonés 17 DIC 2025 - 13:58h.

Entre septiembre y octubre efectuaron 15 falsas alertas: de peleas, incendios y okupaciones a violencia machista

Todas las llamadas se realizaban al anochecer o en horarios de noche y madrugada

TarragonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a un menor y un joven de 19 años por falsos avisos en el teléfono de emergencias 112 y tirar objetos a las patrullas cuando llegaban a los lugares en Reus (Tarragona). Entre el 7 de septiembre y el 20 de octubre se recibieron hasta 14 falsas alertas, solicitando presencia policial en el barrio Gaudí de la localidad catalana. .

En todos los casos, los mossos activaron de forma urgente varias dotaciones que, al llegar al lugar, fueron recibidas con el lanzamiento de petardos y todo tipo de objetos contundentes. Seguidamente, los agentes comprobaban que los hechos por los que habían sido alertados eran falsos.

Los avisos telefónicos comunicaban desde falsas agresiones y peleas hasta incendios, okupaciones, personas que causaban inseguridad en el barrio e, incluso, un caso de violencia machista. En total, se realizaron nueve llamadas falsas desde un mismo número de teléfono y el resto desde dos numeraciones diferentes.

Lanzamiento de media docena de huevos

Todas las llamadas se realizaban al anochecer o en horarios de noche y madrugada. A raíz de las comunicaciones, los Mossos d'Esquadra acudían a los diferentes puntos de este mismo barrio de Reus, pero sin encontrar indicios de ningún incidente.

Entre estos casos, la policía catalana destaca el lanzamiento de media docena de huevos contra los agentes que el pasado 8 de octubre sobre las 20:15 horas se desplazaron hasta la avenida Barcelona como consecuencia del supuesto intento de okupación de una vivienda.

Un día más tarde, a las 04:00 horas de la madrugada, unos desconocidos lanzaron piedras y otros objetos contra una patrulla de la Guardia Urbana que acudía a un supuesto incendio de contenedores en la plaza Sagrada Família.

Impacto de petardos y objetos contra el vehículo

Entre los últimos hechos, destaca el que tuvo lugar el 18 de octubre también sobre las 04:00 horas de la madrugada, a raíz de una alerta por un posible caso de violencia machista en el interior de un vehículo estacionado en la avenida Barcelona. Al llegar al lugar, los mossos tuvieron que retroceder rápidamente debido al impacto de un potente petardo y de otros objetos contundentes contra el cristal del parabrisas del vehículo.

Aquella misma madrugada, los responsables de las falsas alertas realizaron dos llamadas desde dos números diferentes con solo diez minutos de diferencia. El segundo aviso hacía referencia a un nuevo incendio de contenedores en este barrio que no existió. Ante esta situación, la policía catalana inició una investigación para identificar a los autores de las falsas llamadas.

El antecedente de un primer aviso fue el 14 de mayo. En esa ocasión, los agentes se desplazaron a la avenida Barcelona por una supuesta pelea multitudinaria y recibieron el lanzamiento de varios objetos contundentes. Se da la circunstancia de que el pasado mes de febrero, efectivos de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana vivieron dos episodios previos en los que unos desconocidos lanzaron objetos desde una azotea.

Investigada una joven por los mismos hechos

Finalmente, y a raíz de todas las gestiones llevadas a cabo durante los últimos meses, este lunes se realizaron las primeras detenciones y se continúa trabajando con el objetivo de efectuar nuevos arrestos en los próximos días.

Los dos detenidos el lunes por un presunto delito contra el orden público acumulan más de media docena de antecedentes por delitos patrimoniales. Ambos quedaron en libertad unas horas después con la obligación de presentarse ante la autoridad judicial cuando sean requeridos, mientras que una joven de 20 años está también investigada por los mismos hechos.