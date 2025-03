En uno de los vídeos de la campaña 'Tan como tú' que ha presentado este 2025 Down España para el Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra el 21 de marzo, vemos a Lucía, una mujer con síndrome de Down, escribiendo de nuevo a su ex cuando ya se había jurado a sí misma que no lo haría nunca más. ¿Acaso no has hecho tú misma o mismo alguna vez? Ese es el objetivo principal de esta campaña, demostrar que las personas con síndrome de Down sienten, piensan y actúan “tan como tú, tan como todos nosotros”. Y también es así en el terreno de las relaciones afectivas.