El "incivismo" en un pueblo de Lleida, con orina en esquinas y heces sin recoger

El Ayuntamiento de Arbeca pide colaboración ciudadana para evitar que algunos sigan "estropeando" el patrimonio de la localidad catalana

Lleida"Mear en las esquinas, portales o fachadas no es una anécdota. Es incivismo". Esta es la denuncia que el Ayuntamiento de Arbeca (Lleida) ha hecho tras los comportamientos incívicos de algunos vecinos que "estropean el patrimonio" de la localidad catalana.

Por ello, el consistorio del municipio de unos 2.000 habitantes ha pedido colaboración ciudadana para evitar que continúen con este tipo de conductas. "Genera malos olores. Incomoda al vecindario. Dejar mear a los perros en los muros y aceras tampoco es aceptable. Los animales no deciden. Las personas sí", han explicado en un comunicado.

El Ayuntamiento de Arbeca ha compartido la situación en sus canales oficiales, adjuntando fotografías de algunas fachadas de edificio afectadas por este tipo de comportamientos e, incluso, con el resto de heces en plena calle.

"Las calles no son aseos"

"Quien les lleva es responsable de lo que ensucian. Un pueblo limpio no es sólo trabajo municipal. Es un compromiso colectivo", ha añadido el consistorio catalán, quien destaca que "respetar el espacio público es respetarnos entre nosotros".

En esta línea, han recalcado que "las calles no son aseos", por lo que han pedido a los vecinos que denuncien al ayuntamiento si observan pipí en esquinas o heces sin recoger.

Según ha avanzado el Segre, el municipio contempla multas que oscilan entre los 750 euros para las infracciones leves, hasta 1.500 para las graves y de 3.000 para las muy graves en la ordenanza sobre la tenencia de animales de compañía. Asimismo, el alcalde de Arbecas ha remarcado que están preparando otra ordenanza sobre civismo más amplia y que los comportamientos incívicos están causados por una minoría del municipio.

Alrededor de una colina de más de 300 metros de altitud

La villa de Arbeca está situada alrededor de una colina de 357 metros de altitud en la comarca de Les Garrigues, al límite con la comarca del Urgell, con una población de 2.126 habitantes.

En cuya cima de la colina se encuentran los restos del antiguo Castillo de los Duques de Cardona, que tiene su origen en una fortaleza árabe conquistada hacia la mitad del siglo XII. "La población se fue construyendo resguardándose en su entorno y particularmente en la vertiente del mediodía, para captar mejor la alegría de la luz del sol y su calor", según explica el consistorio en su página web.

Su principal actividad de la villa es la ganadería y la agricultura, aparte de los piensos, talleres mecánicos, textiles y la construcción.Está drenado por los barrancos o fondos y la extensión es de 13.455 jornales de tierra de los empleados en la zona de Lleida, de los cuales 9.509 son tierras de secano y 3.947 de regadío.