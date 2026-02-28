Patricia Martínez 28 FEB 2026 - 07:30h.

En este pueblo orensano cada año se registran menos de 700 milímetros de precipitación

La primavera se adelanta en la Península: el mal tiempo da una tregua y llegan días de estabilidad con máximas de hasta 27 grados

OurenseEn Galicia la lluvia es tema de conversación recurrente y tiene una presencia permanente desde hace casi dos meses, dejando además la sucesión de borrascas graves consecuencias. Desde las pérdidas económicas para algunos sectores como pescadores, bancos de marisco o agricultores, hasta un reguero de daños materiales que están por solucionar. Aunque el anticiclón nos visite por fin estos días, de la lluvia en Galicia parece no librarse nadie, o casi nadie.

Porque hay un municipio orensano donde sus habitantes pueden presumir de ser los que menos menos tienen que sacar el paraguas y llevarle la contrario al tópico de que “en Galicia siempre llueve”.

En el sur de Ourense, los 1.7000 vecinos del municipio de Oímbra pueden alardear de ser los que menos lluvias sufren, ya que este es, según los datos ofrecidos por Meteogalicia, el municipio más seco de Galicia, el punto donde menos llueve de toda la comunidad.

Su situación geográfica, rodeado de viñedos y montes y protegido por el valle del Támega donde se ubica, ayuda a alcanzar estos datos. En ese entorno se crea un microclima “casi mediterráneo” y cada año se registran menos de 700 milímetros de precipitación, una cifra que contrasta con los más de 2.000 que llegan a registrarse en algunas localidades de la costa de A Coruña o de la provincia de Pontevedra.

Viñas de Monterrei y pimientos se aprovechan del clima

El microclima más seco, con más días de sol lo comparte Oímbra con alguno de sus pueblos vecinos como Verín y Monterrei, algo que sin duda es clave para el desarrollo de los viñedos de la comarca. Las viñas de la Denominación de Origen Monterrei aprovechan ese sol abundante y la escasez de lluvia para producir un vino blanco que se encuentra entre los más valorados en Galicia. Eso sí, la zona no se libra de los calores típicamente orensanos, y en verano, las temperaturas superan fácilmente los 30 grados en toda la comarca.

Ese clima también ayuda al cultivo de uno de los productos estrella de esta localidad, el pimiento de Oímbra, un tipo de pimiento blanco, de sabor dulce que se cultiva en la comarca, y que tiene su propia fiesta de exaltación el primer domingo de agosto, contando además con Indicación Xeográfica Protexida (IXP).

Además, de poder disfrutar de su tradición vitivinícola y de la gastronomía, en Oímbra también se pueden visitar sus lagares rupestres y descubrir su rico patrimonio religioso, entre el que destaca la iglesia de Santa María, la iglesia de Bousés y el mirador de la capilla de Santa Ana.

El "Triángulo seco orensano", donde menos llueve

Oímbra no es la única excepción en el tópico de las lluvias, asociadas a Galicia. Localidades vecinas como Verín o Monterrei están entre los puntos donde menos llueve, pero también otros municipios orensanos como A Gudiña y la zona del Ribeiro tienen muchas menos lluvias que el litoral coruñés y de Pontevedra, por ejemplo. El llamado “Triángulo seco orensano” se dibuja entre el valle de Monterrei, el valle del Limia y la comarca de O Ribeiro, donde las precipitaciones son mucho menores durante el año que en otras zonas. La comarca de Valdeorras y la Ribeira Sacra también se encuentran entre las zonas donde menos llueve durante el año, según los datos registrados.

En el otro lado de este ranking de paraguas abiertos se encuentra la localidad Pontevedra de Fornelos de Montes, este es habitualmente uno de los puntos más lluviosos de España. Como dato, en enero de 2026 superó los 640 litros, registrando precipitaciones los 31 días del mes.