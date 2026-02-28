La fórmula decidida por Hacienda para devolver esta cantidad es que los perceptores del SMI hagan la declaración de la Renta al año siguiente aunque no esté obligados

Yolanda Díaz firma el alza del SMI para 2026 con CCOO y UGT y llama a las empresas a subir sueldos en España

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.221 euros mensuales en 14 pagas en 2026 trae consigo un efecto inesperado para cientos de miles de trabajadores: Hacienda aplicará una retención mensual de unos 43 euros en concepto de IRPF, pese a que el Gobierno ha asegurado que quienes cobren el SMI no tendrán que pagar este impuesto. La explicación está en la fórmula elegida por el Ministerio de Hacienda, que obliga a practicar retenciones durante el año y a devolverlas únicamente si el trabajador presenta la declaración de la Renta, algo para lo que no está obligado por su nivel salarial.

En total, la retención anual ascenderá a 523 euros, según cálculos del Consejo General de Economistas recogidos por el diario 'El Economista'. La cifra deriva del límite legal que marca que las retenciones no pueden superar el 43 % de la diferencia entre el salario anual —17.094 euros en el caso del SMI— y el umbral exento de tributación, fijado en 15.876 euros. Aunque el Gobierno insiste en que el SMI no tributará, la normativa obliga a aplicar retenciones mientras no se modifique el mínimo exento, lo que explica el descuento mensual en nómina.

Una deducción para devolver lo retenido

Para evitar que los trabajadores con el salario más bajo terminen pagando IRPF, Hacienda ha optado por una deducción específica que se aplicará al presentar la declaración de la Renta. Esta deducción asciende a 590,89 euros, una cantidad superior a lo retenido, ya que cubre tanto el tramo estatal como el autonómico del impuesto. La devolución, por tanto, solo se materializará si el trabajador presenta la declaración, incluso aunque no esté obligado a hacerlo.

La economista Raquel Jurado explica que la deducción se calcula multiplicando por dos la cuota estatal resultante de aplicar la tarifa del impuesto al salario del SMI. De este modo, se garantiza que el contribuyente recupere todo lo retenido y no tenga que pagar IRPF. Sin embargo, la medida implica que quienes no presenten la declaración —por desconocimiento, falta de hábito o desinformación— perderán automáticamente los 523 euros retenidos.

Hasta 2024, el Ejecutivo había optado por elevar el mínimo exento de tributación cada vez que subía el SMI, lo que evitaba retenciones y devoluciones posteriores. Sin embargo, desde 2025 ha cambiado de estrategia. En lugar de ajustar el mínimo exento, ha creado una deducción anual que corrige el impuesto a posteriori. Según el Gobierno, esta fórmula permite suavizar la 'joroba fiscal', el fenómeno por el cual los salarios ligeramente superiores al SMI soportan tipos marginales muy altos.

La deducción no solo beneficia a quienes cobran el salario mínimo, sino también a trabajadores con ingresos de hasta 20.048,5 euros anuales, que verán reducida su factura fiscal hasta en 591 euros. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, defendió que esta medida supone una “bajada fiscal” para los salarios más bajos y evita distorsiones en la progresividad del impuesto.

Críticas de técnicos y agentes sociales

La fórmula elegida no convence a todos. Los técnicos de Hacienda consideran que lo más coherente sería ajustar el mínimo exento al nuevo SMI, evitando así retenciones innecesarias y la obligación de presentar la declaración para recuperar el dinero. Los agentes sociales también reclaman una reforma estructural del IRPF que elimine la necesidad de aplicar deducciones temporales cada año.

La patronal critica que un salario que antes tributaba deje de hacerlo, mientras que los sindicatos cuestionan que el sector público “bonifique” la subida del SMI mediante una pérdida de recaudación. Ambos coinciden en que el sistema actual genera incertidumbre y obliga a los trabajadores más vulnerables a realizar trámites adicionales para no perder parte de su salario.

Según un informe de CCOO, la subida del SMI afectará a un 9% de la población asalariada, mayoritariamente mujeres mayores de 35 años con contrato indefinido en el sector servicios y residentes en Canarias, Extremadura, Murcia o Andalucía. Para este colectivo, la obligación de presentar la Renta para recuperar las retenciones será determinante. Los expertos confían en que la información llegue a tiempo, aunque aún no se conocen los resultados del primer año en que se aplicó esta deducción, ya que la campaña de 2025 no ha comenzado.