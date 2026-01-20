Un tren se sale de la vía entre Tordera y Maçanet por rocas en los raíles en Gerona

Ha sido necesario interrumpir temporalmente tanto esta línea como la R1 entre las estaciones de Tordera y Maçanet

Al menos 15 heridos, cuatro graves, tras la caída de un muro sobre un tren de Rodalies en Gelida, Barcelona

Dos trenes de Rodalíes han descarrilado entre las las estaciones de Maçanet Massanes y Tordera (Girona) y entre Gélida y Martorell (Barcelona) causados por el temporal. El primero se trata de un tren de la línea RG1 ha descarrilado entre las estaciones de Tordera y Maçanet-Massanes después de haber impactado con una de las rocas que había en los raíles, según ha informado Adif a 'Elnacional.cat'. Tras el accidente, ha sido necesario interrumpir temporalmente tanto esta línea como la R1 entre las estaciones de Tordera y Maçanet.

El incidente no ha causado heridos aunque las 10 personas que viajaban en el convoy han tenido que ser rescatadas por los Bomberos. Renfe ha comunicado que los trenes pueden quedar parados y que podría aumentarse el tiempo de recorrido conforme se acerquen al tramo afectado por el accidente. Los técnicos de Adif se han desplazado hacia el lugar para intentar solucionar la avería causada por las rocas.

El segundo incidente ha ocurrido sobre Gelida, donde la caída de un muro de contención sobre la zona de vías ha caído contra un tren entre Gelida y Sant Sadurní. Varias unidades del Sistema de Emergencias Médicas han sido enviadas a atender la emergencia en la que sí se han registrado heridos.

Los bomberos trabajan ahora para intentar quitar el muro de contención. El servicio de la R4 también ha sido interrumpido. El teléfono de emergencias 112 ha recibido 28 llamadas por este incidente. Hay al menos 20 heridos, seis de ellos graves. Entre ellos se encuentran los maquinistas que están siendo atendidos por SEM.

La línea R1 ha sufrido incidencias por las lluvias causadas por el temporal. La presencia de agua entre las estaciones de Vilassar de Mar y Mataró ha provocado retrasos y ha obligado a circular por vía única en este tramo durante el martes.