La actividad escolar, deportiva y de los centros de día ha quedado suspendida en el Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva y el Gironès

GironaEl riesgo de fuertes precipitaciones e inundaciones que ha llevado a Protecció Civil de la Generalitat de Cataluña a enviar una alerta a los teléfonos móviles de las poblaciones de las comarcas del Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva y el Gironès para suspender la actividad escolar, deportiva y de los centros de día.

Este riesgo de inundaciones puede provocar el desbordamiento de ríos, por lo que la alerta se alargará hasta las 15:00 horas de este martes y piden a la ciudadanía no acercarse a los cauces de los ríos, no bajar a sótanos y, en caso de entrar agua en el domicilio, subir a pisos superiores.

Más de 600 avisos en Cataluña

"Nunca atraviese por zonas donde haya agua acumulada", ha destacado Protecció Civil sobre unas precipitaciones que han dejado 622 avisos a los bomberos catalanes entre las 22:00 del lunes y las 08:00 horas de este martes.

Por regiones de emergencia, la región metropolitana norte y la de Girona han agrupado la mayoría de los avisos, con 162 y 108 respectivamente, aunque también destaca Lleida, con 99 avisos.

Peligro por el desbordamiento de ríos

Por su parte, la Agencia Catalana del Agua ha informado que la estación de Sant Llorenç de la Muga (GIrona) ha superado el umbral de alerta, por lo que han pedido precaución.

Una situación que ha dejado casi 100 litros en las últimas 24 horas en La Bisbal d'Empordà (Girona), donde el caudal del río Daró es de hasta 500 metros cúbicos por segundo, por lo que mantienen activa la preocupación por un posible desbordamiento a su paso por la localidad catalana.

Estas afectaciones también han llegado a las carreteras catalanas. Especialmente en tres de ellas, que están cortadas por las inundaciones, según ha explicado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). Es el caso de la C-252 entre Vilabertran y Peralada, la GI-644 en Forallac y la GIV-6546 en Palafrugell.

Interrumpida la R11 y la RG1 por la caída de un árbol

Las líneas R11 y RG1 de Rodalies entre Caldes de Malavella (Girona) y Girona están interrumpidas por la caída de un árbol a la zona de vías desde este martes a las 08:53 horas.

Se está gestionando transporte alternativo por carretera pero la situación climatológica complica la organización de los autobuses. Además, se registran 30 minutos de demoras en las líneas R2, R2 Sud, R2 Nord, R13, R14, R15, R16 y R17 a su paso por la estación del Prat de Llobregat (Barcelona) debido a una incidencia en la infraestructura.