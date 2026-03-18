Las clases en las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa serán de forma telemática

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La Consejería de Educación ha decidido suspender las clases presenciales mañana jueves en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa por los efectos de la borrasca Therese, donde se pasará a la modalidad telemática.

La suspensión de las clases presenciales se extenderá a Gran Canaria a partir del jueves por la tarde noche, y al resto del archipiélago a partir del viernes, detalla la Consejería de Educación, que justifica esta medida en evitar desplazamientos que puedan poner en riesgo a la población, en particular a la comunidad educativa.

Los centros educativos deberán permanecer cerrados y cambiar la actividad lectiva a modalidad telemática.

La llegada de la borrasca Therese a Canarias ha dejado lluvias y fuertes rachas de viento en zonas de cumbre, así como cancelaciones de actos deportivos, culturales y festivos en previsión de un empeoramiento de las condiciones meteorológicas en las próximas horas.

Se prevé para este jueves un empeoramiento del tiempo y el Gobierno de Canarias ha decretado la alerta por viento, fenómenos costeros y lluvias.

También la Agencia Estatal de Meteorología prevé que el jueves el viento sople con más intensidad, que corra mucha agua por los barrancos y que haya nevadas, que podrían ser copiosas, a partir de los 1.800 metros.

Plan de Emergencias Insular de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha recomendado para la jornada de este jueves el teletrabajo en los servicios no esenciales en la isla, desde la administración pública hasta las empresas privadas, ante la llegada de la borrasca 'Therese', que dejará fuertes lluvias, vientos y fenómenos costeros en diversos puntos de las islas.

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"Es fundamental restringir al máximo la movilidad. Por lo tanto, hemos realizado una recomendación general al teletrabajo en servicios no esenciales, para el jueves y viernes, en tanto persiste esta situación de alerta", ha señalado la presidenta insular, Rosa Dávila, en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación.

La institución insular ha activado este miércoles de forma preventiva el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de Alerta, ante la previsión de un fenómeno meteorológico adverso que afectará a la isla durante gran parte de la semana, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

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Entre las medidas y restricciones aplicadas por la corporación insular destaca la prohibición de acceso a senderos, pistas forestales, áreas recreativas y zonas de alta montaña, incluyendo el Parque Nacional del Teide y los Espacios Naturales Protegidos.

Piden "máxima prudencia" a la población

"Pedimos a la ciudadanía máxima prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento la información oficial", insistió en una nota la presidenta insular, Rosa Dávila.

Las previsiones apuntan a que la borrasca se situará sobre la mitad occidental de las islas en el fin de semana, con incidencia directa en Tenerife, en un contexto de alerta por vientos y fenómenos costeros, prealertas por lluvias, tormentas e inundaciones.

Ante este escenario se prevé que la mayor afección pueda localizarse en los municipios del suroeste de la isla, desde Santiago del Teide hasta Arico, además de todo el norte y cumbres. La zona metropolitana también podría verse afectada aunque en menor medida.

Las rachas de viento pueden superar los 100km/h y la acumulación de lluvias podría situarse por encima de los 300 litros por metro cuadrado. La cota de nieve se sitúa en los 1800 metros.

Restricciones al paso de 'Therese'

La activación del PEIN se ha producido a partir de las 15:00 horas del miércoles e incluye, entre otras medidas:

El cierre al tráfico de la TF-445 de acceso a Punta de Teno.

de acceso a Punta de Teno. Prohibición de acceso a senderos, pistas forestales, áreas recreativas y zonas de alta montaña , incluyendo el Parque Nacional del Teide y los Espacios Naturales Protegidos.

, incluyendo el Parque Nacional del Teide y los Espacios Naturales Protegidos. Suspensión de actividades culturales, deportivas y de pública concurrencia al aire libre, con especial incidencia en eventos como la Tenerife Bluetrail.

Estas medidas buscan minimizar riesgos ante posibles episodios de viento, lluvias intensas, oleaje y situaciones de inestabilidad en zonas sensibles del territorio insular.

En paralelo, el Cabildo tinerfeño ha recomendado a los ayuntamientos la activación de sus Planes de Emergencia Municipal (PEMU) y la adopción de medidas preventivas, especialmente en zonas inundables, litorales y áreas de gran afluencia.

A la población se le pide evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de realizarlos, extremar la precaución, así como seguir en todo momento las indicaciones de protección civil.