Si vives en Barcelona, es probable que hayas oído hablar estos días del restaurante del barrio de San Andrés que se ha propuesto hacer muy felices a los clientes que se están acercando a disfrutar de un menú un tanto particular. También es probable que, a pesar de vivir muy lejos de la capital catalana, te hayas enterado de esta iniciativa que se ha viralizado en tiempo récord y que nos ha llevado a querer visitar a Javier Calderón, propietario de este local. En L'Antic Colmado, si decides vivir la 'Experiencia Vaciamos', no tienes que preocuparte solo de elegir entre varios primeros y segundos (todos ellos elaborados con producto de temporada). También tienes que pensarte muy bien qué te vas a querer llevar a casa después de disfrutar de un atractivo plan para dos que cuesta 36,90 euros y que está causando furor entre los barceloneses.

Desde los cubiertos que acabas de usar para comer hasta sifones o máquinas de escribir vintage que han llegado al local en uno de los camiones que el influencer Toni Parra llena de objetos y muebles que nadie quiere y que la persona tras el perfil @vaciamos se encuentra en los pisos que vacía.

El objetivo de ambos amigos, Javier y Toni, no es otro que acabar con el desperdicio y concienciar acerca de una tendencia que lleva a muchos a querer desprenderse de un material que puede resultar de gran utilidad para otras personas o negocios como el que nos ocupa. El que dirige Javier, con la ayuda del cocinero Jordi y de Teresa, su mujer. Y que conste que el próspero L'Antic Colmado lleva la friolera de 14 años trabajando estupendamente gracias a un menú del día, que cuenta con muchos incondicionales, a su famoso bacalao y a unas bravas que, según dicen, son -como mínimo- las mejores del barrio.

Antes de saltar a la fama a nivel nacional, ya lleváis años funcionando a muy buen nivel.

La verdad es que nos va muy bien, estamos muy contentos. Siempre hemos hecho una cocina de mercado y mediterránea que se puede venir a conocer a través de un menú de mediodía de martes a viernes. Las noches y los fines de semana, en cambio, ofrecemos carta. Y dentro de todos esos platos tenemos unas bravas que no puedo decir que sean las mejores de Barcelona, pero creo que están a un excelente nivel.

¿Y cómo surgió esta iniciativa junto a Toni de @Vaciamos?

Pues la idea viene precisamente de ahí. Él se dedica a vaciar pisos, locales, hoteles... De todo. Y todo ese producto (sillas, mesas, copas...) él se lo lleva a las naves que tiene en Granollers, que son súper grandes y le permiten almacenar miles de cosas. Nuestro objetivo era darle una segunda vida a todo aquello, por eso nos pareció acertado que los clientes pudieran venir a comer el menú casero -que incluye seis primeros, seis segundos y postre- que preparamos en L'Antic Colmado, con el que todo el mundo se va bastante contento, y darles la oportunidad de llevarse a casa su mesa, sillas, platos, cubiertos...

¿Y esto lo hace con más restaurantes o solo con vosotros?

La iniciativa es nuestra, pero, a raíz de ahí, creo que se está queriendo apuntar más gente. Es normal, porque se ha armado bastante follón y ha salido en todas partes. Es muy curioso ver a los clientes de toda la vida llevándose de todo después de comer, a la gente le hace gracia. Además, no deja de ser un recuerdo de esa comida que te llevas a casa. Pero nuestro objetivo no es otro que el reciclaje, ya que nos parece que se están tirando demasiadas cosas. Cuando vamos a la nave y vemos todo lo que hay ahí, pensamos: "¿Cómo puede tirar la gente todas estas cosas?" Por eso ahora te puedes encontrar en nuestra estantería desde un porrón hasta una jarra de vino, pasando por copas antiguas, sifones, máquinas de escribir... Ayer, por ejemplo, me llegaron 15 sillas. Pues ya te digo que no van a llegar a mañana porque son de madera y son preciosas. De verdad, muy chulas.

Habrá quien piense que estáis haciendo negocio, pero el precio del menú es el mismo de siempre. ¿No?

Así es, no estamos cobrando más por ello. Es lo que lleva años pagando nuestra clientela, que es mayoritariamente gente de oficinas, trabajadores de comercios vecinos... Siempre ha tenido muy buena acogida nuestro menú, de hecho solemos estar llenos. Hoy, por ejemplo, tengo arroz, y van a tomar exactamente el mismo los que vengan a disfrutar de la 'Experiencia Vaciamos' que los que quieren simplemente comer. La única diferencia es tienes que avisar con antelación cuál de los dos planes te apetece más para que nos podamos organizar.