La jueza rebaja la condena a Pérez Santana por la agresión sexual a Jedet tras pagar la indemnización

El Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza ha condenado al productor Javier Pérez Santana a cuatro meses de prisión por un delito de agresión sexual contra la actriz y cantante Jedet, además de una inhabilitación especial para trabajar con menores durante 2,6 años y dos años de libertad vigilada, que incluye la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con ella por cualquier medio.

Aunque el juez aprecia responsabilidad penal, ha rebajado la condena al concurrir una eximente incompleta por intoxicación debido al consumo de alcohol y sustancias, junto al atenuante de reparación del daño, ya que el condenado ha abonado la indemnización.

Asimismo, Pérez Santana ha sido condenado como autor de un delito leve de vejaciones injustas a una multa de 600 euros, además de indemnizar a Jedet con 1.918,59 euros

HECHOS PROBADOS

La sentencia considera probado que los hechos ocurrieron durante la fiesta de los Premios Feroz de 2023, donde acusado y víctima coincidieron. Inicialmente, el productor se dirigió a Jedet para elogiar su trabajo, pero a continuación le agarró el trasero, lo que provocó la recriminación de la actriz, que intentó evitar su presencia.

Este rechazo molestó al acusado, quien comenzó a dirigirse a ella con expresiones como “eres muy mala y no te vamos a querer nada”. Posteriormente, volvió a acercarse en varias ocasiones y, en dos de ellas, le agarró un pecho por encima de la ropa, pese al rechazo expreso de la víctima.

En un cuarto acercamiento, el productor insultó gravemente a Jedet con expresiones como “travelo de mierda, travesti envidiosa, puta”

Durante el juicio, Pérez Santana alegó escasos recuerdos de lo ocurrido, aunque reconoció haber consumido abundante alcohol mientras estaba en tratamiento con antidepresivos, asegurando que atravesaba un momento personal difícil por el fallecimiento reciente de un amigo íntimo.

CREDIBILIDAD DE LA VÍCTIMA

El juez otorga plena credibilidad al testimonio de Jedet, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, al considerar que no existe incredibilidad subjetiva y que su declaración ha sido coherente, persistente y sin contradicciones esenciales.

Además, la sentencia subraya que su versión está corroborada por testigos presenciales y por elementos periféricos, como vídeos del evento, lo que permite desvirtuar la presunción de inocencia del acusado.

EL MENSAJE DE JEDET

Jedet adelantó este miércoles el fallo en un comunicado en Instagram, donde ha animado a las mujeres a “alzar la voz” frente a las agresiones sexuales. La artista ha reconocido que el proceso ha sido “largo, duro y profundamente desgastante”, afectando a su salud mental, trabajo y vida personal.

“Denunciar también tiene un precio”, ha afirmado, mostrando empatía con las mujeres que deciden no hacerlo por tener que revivir una y otra vez lo sucedido

No obstante, ha defendido que denunciar es necesario para evitar la impunidad y para poner límites en una industria donde, según señala, muchas situaciones de abuso han sido silenciadas durante demasiado tiempo.