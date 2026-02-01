Iván Sevilla 01 FEB 2026 - 12:26h.

"Durante unas semanas me veré obligada a reducir de manera significativa mi actividad diaria", ha anunciado Esther Niubó

"Estoy animada y tengo la máxima confianza en el magnífico equipo médico que me está tratando", ha asegurado la socialista

BarcelonaLa consellera catalana de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, se ha cogido una baja laboral por una cirugía a la que deberá someterse en los "próximos días".

Así lo ha adelantado el Gobierno de la Generalitat de Cataluña este 1 de febrero en un comunicado. El anuncio llega tras la hospitalización de Salvador Illa, quien ya pudo volver a casa para seguir con su tratamiento.

Según ha especificado el Ejecutivo catalán, la socialista estará "unas semanas" sin trabajar durante su recuperación tras pasar por quirófano. No se ha detallado cuál es su problema de salud.

En cualquier caso, delegará la dirección del departamento y, por tanto, las decisiones que se tomen desde la conselleria, en sus tres secretarios.

Son la secretaria general, Teresa Sambola; el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez; y el secretario de Formación Profesional, Francesc Roca.

Para suplir a Niubó en el ejercicio de sus funciones y en representatividad de Educación, estará al frente el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau. Los actos públicos serán asumidos por el conjunto de miembros del Govern.

"Estoy animada y tengo la máxima confianza en los médicos"

En su cuenta oficial de la red social X, Esther Niubó ha publicado un mensaje en el que se refiere precisamente a este proceso de baja: "Me han estado realizando diversas pruebas médicas".

Ha explicado que, en base a ellas, los especialistas han determinado que sea operada. "Por este motivo, me veré obligada a reducir de manera significativa mi actividad diaria", ha añadido.

"Necesito este tiempo para recuperarme plenamente y reanudar la actividad lo más pronto posible y en las mejores condiciones", ha justificado acerca de su decisión tomada.

"Estoy animada y tengo la máxima confianza en el magnífico equipo médico que me está tratando", ha expresado igualmente en su tuit.

Mensaje público de Salvador Illa: "Mucha fuerza"

Mientras tanto, ha asegurado que sus funciones las desempeñarán "excelentes profesionales, comprometidos y al servicio de la educación pública del país".

El presidente Salvador Illa también le ha dedicado unas palabras a la consellera de forma pública en la misma red social: "Te mando todo mi calor. Te deseo una rápida recuperación. Mucha fuerza y muchos ánimos. Te esperamos pronto".