Álex Aragonés 02 FEB 2026 - 13:58h.

La solución provisional pasa por abastecer de agua a los habitantes del municipio catalán a través de un camión cisterna

¿Cuánto cuesta el agua del grifo que bebemos? Todas las tarifas que pagamos sin saberlo

Compartir







GironaEl hundimiento de una calzada en Anglès (Girona) ha dejado sin suministro de agua a los más de 5.000 habitantes de la localidad catalana, donde una calle ha colapsado al desprenderse el talud que la sustentaba junto a una riera.

El teléfono de emergencias 112 recibió este domingo a las 13:44 horas un aviso del desprendimiento en la calle Pla de la Coma d'Anglès y dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña se desplazaron hasta el tramo afectado.

PUEDE INTERESARTE Cae parte del techo de una vivienda en Cádiz sobre la cama donde dormían dos niñas pequeñas

Los servicios de emergencia delimitaron el acceso del tramo de calle afectado y gestionaron con la Policía Local la retirada de los vehículos aparcados en la vía pública. Un caso que ha afectado a todo el municipio catalán, que desde este domingo no cuenta con abastecimiento de agua.

Rotura "total"

El Ayuntamiento de Anglès informó a los vecinos de la afectación en el suministro, que en principio iba a restablecerse de manera temporal el mismo día. Sin embargo, los habitantes siguen sin agua 24 horas después del hundimiento de la calzada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"La afectación del deslizamiento sobre la tubería es muy grave. "Una rotura total tanto del circuito de impulsión (de los pozos hacia el depósito) como del circuito de distribución principal (de los depósitos hacia las casas). Todo esto, sumado a la inestabilidad del terreno que ayer hizo imposible trabajar en él por cuestiones de seguridad, hace que ahora mismo no se pueda prever la duración del corte"", ha añadido el consistorio.

La solución provisional

Ante esta situación, la solución provisional pasa por abastecer de agua a los habitantes a través de un camión cisterna, que distribuirá agua potable en un estacionamiento de Anglès, después de que no hayan podido prestar los servicios mínimos de agua en los tanques en la mayor parte de la localidad catalana.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Cabe tener presente que la solución provisional para abastecer de agua al tanque de los pozos debe ser compatible con las tareas de limpieza del cauce y la protección provisional de la zona afectada, que se ha quedado sin muro y, probablemente, con el periodo de reconstrucción del muro, por lo que tiene que ser una solución bien trabajada", añaden.

De momento, el consistorio sigue trabajando y están llevando a cabo los trabajos de limpieza de la losa y la consolidación de la base donde estará anclada la tubería. En el caso de los tanques, aseguran que se están llenando con agua sin tratar para garantizar lo antes posible su uso en cisternas y tareas de limpieza.

Una problemática por lo que el Ayuntamiento ha pedido disculpas: "Sobre todo, lamentamos que la solución de emergencia para garantizar un mínimo de servicios no haya funcionado como se esperaba".