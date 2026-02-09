Álex Aragonés 09 FEB 2026 - 04:30h.

JingJing es la fundadora de la papelería en Aribau y vende estas agendas a clientes de todo el mundo

Alibri, un siglo de pasión por los libros en Barcelona: "Ha cambiado de aspecto y de manos, pero nunca de espíritu"

BarcelonaUna papelería de Barcelona cuenta entre sus artículos con una exclusiva agenda, de origen japonés, que ha dado la vuelta al mundo y tan solo puede conseguirse en dos únicas tiendas de España. "Es como el Hermès de la papelería", afirma JingJing Yang, fundadora de la papelería Entropía que reúne año tras año a clientes de todas las nacionalidades en su tienda de Aribau para tratar de hacerse con las ansiadas Hobonichi.

Esta marca asiática es todo un referente en la papelería nipona y cada vez más extendida en el resto del mundo. Agendas que van más allá de una simple organización y gestión del tiempo, convirtiéndose así en todo un estilo de vida donde cada cuaderno destaca por su poder de personalización y creatividad.

Todos los detalles cuentan y hasta el papel tiene su propio rostro visible: "Tiene nombre y se llama Tomoe River. Es de 52 gramos y el de impresora es de 80. Es un tercio más fino y aun así puedes escribir con pluma o pintar con acuarelas, todo aguanta muy bien". Esta versatilidad atrae a todo tipo de personas, en busca de una agenda que va más allá de apuntar la rutina de cada persona y puede llegar a tener un fin terapéutico.

"Una manera de meditar, parar y tomar tu tiempo"

"Hoy en día todo es tan rápido y estás con el móvil, que a veces pararte a escribir o decorar tu agenda es como un lujo. Y también es como una manera de meditar, parar y tomar tu tiempo", añade JingJing sobre un auténtico fenómeno de masas que también lleva a los clientes a adornar sus agendas con todo tipo de fundas.

"Van sobre las agendas y cada año sacan colores diferentes, estampados o colaboraciones con otras marcas o propiedades intelectuales como mangas, animes o artistas que las convierten en artículos exclusivos", apunta la creador de la papelería Entropía de la capital catalana, una de las diez tiendas en Europa que vende las conocidas Hobonichi, con una calidad de papel "muy diferente a lo que se puede encontrar en un establecimiento de barrio".

La edición anual sale a la venta cada 1 de septiembre, pero hace 'sold out' en un cerrar y abrir de ojos: "El primer día de lanzamiento recibimos más de 1000 pedidos". Un éxito que lleva a aquellos que no logran hacerse con su Hobonichi a tratar de comprar la edición 'spring', que va de abril a marzo en referencia a la temporada escolar japonesa, y se puso a la venta el pasado 1 de febrero.

"Los japoneses son muy particulares y estrictos a la hora de escoger punto de venta"

"Es la colección de primavera, pero a nivel de ventas y de expectativas es mucho más bajo que la colección anual. Lo compra la gente que no ha conseguido la anual o porque sacan algún modelo especial", afirma JingJing sobre un producto que, para lograr vender en su tienda, pasó por todo un proceso de convencimiento a la propia marca japonesa.

"Los japoneses son muy particulares y estrictos a la hora de escoger punto de venta. Tuve que mandar bastante información sobre la tienda, fotos, qué otras marcas vendía y cuál era la facturación", corrobora la fundadora de Entropía, que abrió sus puertas en 2016 y en los últimos años las Hobonichi son uno de sus artículos más exitosos tanto en la tienda física como 'online'.

Su precio varía dependiendo de la exclusividad del producto: "El precio es importante. La más barata son unos 36 euros y después hay agendas que dependiendo del tamaño llegan a los 55 o se venden con fundas. Un pack de ello puede empezar sobre los 70 y acabar en los 200 euros porque son modelos exclusivos".

"La gente de 40 y 50 años es nuestro público más fuerte"

La viralidad online también juega un papel esencial para el éxito de este tipo de agendas: "Tiene una comunidad muy fuerte que las utiliza y las comparte. Muchas de ellas son gente muy artística y publican vídeos en TikTok o Instagram. Eso hace que más gente las quiera probar". Lo mismo ocurre con la calidad del producto: "Una vez recibes la agenda, te quedas sorprendido".

"Mucha gente se cree que nuestro público principal son adolescentes, pero como muy joven empezaríamos con universitarios pero no es el grueso más grande. La gente de 40 y 50 años es nuestro público más fuerte", afirman desde la papelería Entropía, que también cuenta con clientes de todo tipo de nacionalidades.

"Tenemos muchos pedidos de países de Europa del Este porque no tienen ningún punto de venta. También hay clientes que nos compran 'online' y recogen en la tienda cuando vienen de vacaciones", culminan sobre las Hobonichi, más que una agenda para aquellos que disfrutan de organizar su vida y pensamientos diarios a mano.