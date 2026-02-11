La laureada extenista estadounidense aparecía en un vídeo emitido en la Superbowl promocionando el fármaco: "Me ha ayudado a perder 14 kilos"

Múltiples usuarios denuncian el mensaje transmitido por Serena en el anuncio: “No hay atajos para lograr la verdadera salud y el bienestar”

La laureada extenista estadounidense Serena Williams está recibiendo un auténtico aluvión de críticas tras haber protagonizado un controvertido anuncio publicitario en el que defiende y avala el uso del producto para adelgazar que no deja de generar debate: el fármaco GLP-1 de la marca RO, similar al Ozempic, que llega a mostrar inyectándoselo durante un vídeo promocional que, además, fue mostrado en plena Super Bowl.

“Dicen que el GLP-1 para la pérdida de peso es un atajo. No lo es. Es ciencia”, llega a afirmar en el vídeo, donde añade: “Después de tener hijos, es la medicina que mi cuerpo necesitaba. Me ha ayudado a perder 31 libras (14 kilos). Una aplicación para alcanzar mis metas”, llega a decir, presentándose con su nombre y apellido como “una miembro real de Ro”.

Las redes cargan contra Serena Williars por promocionar el GLP-1 de RO

Difundido en uno de los eventos más mediáticos del año en Estados Unidos, como lo es la Super Bowl, el anuncio y la aparición de Serena en él no ha hecho sino disparar todavía más las reacciones y las críticas por el mensaje transmitido, donde han sido muchos, incluidos especialistas médicos, los que han denunciado que manda un peligroso mensaje al conjunto de la sociedad, y en especial para quienes sienten una imperiosa necesidad por adelgazar y son más vulnerables frente a este tipo de ‘promesas’ que, a menudo, evitan destacar también los importantes efectos secundarios que pueden estar asociados a su uso, así como que requieren supervisión médica.

“Serena Williams apareció durante la Super Bowl promocionando fármacos GLP-1 para perder peso. Una atleta cuya grandeza fue construida a base de disciplina, sacrificio, dolor, tolerancia, repetición y un incansable esfuerzo personal… respaldando un atajo que erradica todos estos principios…”, comienda reprochando en las redes sociales Suneel Dhand, uno de los tantos usuarios que han alzado la voz contra su anuncio y que además es médico.

En su mensaje, asegurando que pretendía una reflexión desde la “compasión” y empatía”, ha denunciado que “la solución a la obesidad masiva no puede ser que millones de personas tomen medicamentos potentes de por vida que obliguen a sus cuerpos a dejar de comer”, dando así voz a un mensaje secundado y compartido por muchos otros usuarios.

Muy crítico con la sucesión de acontecimientos, además, este doctor apunta que “la profesión médica está propiciando una de las peores modas masivas de la historia”, con el uso de este tipo de fármacos, asegurando que “será contraproducente en unos años”.

“Inyectar a cientos de millones de personas una sustancia similar a una hormona no puede ser beneficioso a largo plazo”, ha asegurado apuntando al medicamento, una hormona incretina natural que se libera a través del intestino y regula la glucosa y el apetito, pero que no está exenta de la posibilidad de efectos secundarios que pueden ir desde las náuseas, la diarrea y los vómitos, hasta la pancreatitis, la parálisis estomacal o problemas renales asociados.

“Es un desastre para la sociedad que las personas, incluidos los adolescentes y las personas de entre 20 y 30 años, estén ahora condicionadas a creer que la única manera de estar en forma es tomando un fármaco”, denuncia el doctor Dhand, quien incide en su mensaje en que “no hay atajos para lograr la verdadera salud y el bienestar”, subrayando que “requiere un esfuerzo constante y priorizar el estilo de vida”.

El negocio sobre la ética y la seguridad en el ámbito médico

En la misma línea, múltiples usuarios se han sumado al debate desde distintos ángulos, con algunos de ellos preguntándose cómo se presta Serena Williams a realizar anuncios de este tipo:

¿Es Serena Williams tan codiciosa como para venderse por completo por lo que parece un producto realmente malo? ¿Tiene problemas de dinero? Claro que no. La gente es demasiado codiciosa”, denuncia otro usuario, en ese sentido.

El GLP-1 se emplea para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad e imitan una hormona natural ayudando a regular el azúcar en sangre, reducir el apetito y ralentizar el vaciado gástrico, lo que repercute en la pérdida de peso, aunque solo se aconsejar como ayuda para adelgazar en los casos más delicados y siempre bajo vigilancia y criterio médico, razón por la cual muchos ahondan en la crítica.

Según la asociación Partnership for Safe Medicines (PSM), el reciente “aluvión de fármacos para adelgazar” que se están promocionando, incluso en plena Super Bowl, terminan de “socavar la confianza en la atención médica responsable al poner el negocio por delante de la ética y la seguridad”.