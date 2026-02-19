El tráfico ferroviario entre estas dos comunidades, quedará cerrado entre las 11:00 y las 16:00 horas

Adif ha comunicado que este cierre podría verse afectado en función de la evolución meteorológica

Compartir







El tráfico ferroviario entre Cataluña y la Comunidad Valenciana permanecerá cerrado durante este jueves entre las 11:00 y las 16:00 horas, debido al aviso por fuertes rachas de viento emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a causa de la borrasca Pedro, que está llenando el territorio peninsular de fuertes vientos, oleaje y nieve.

Así lo ha comunicado Adif esta medianoche a través de una publicación en su perfil de X, en la que ha añadido que la afectación al servicio podrá variar en función de la evolución meteorológica.

El viento como protagonista

La AEMET ha activado este jueves avisos naranjas (peligro importante) y amarillos (peligro bajo) por vientos, fenómenos costeros y nevadas en Cataluña, mientras que, en la Comunidad Valenciana, se mantendrá el mismo nivel aunque tan solo por vientos.

PUEDE INTERESARTE Las impactantes imágenes a vista de dron de la crecida del río Duero en Tudela, Valladolid

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con todo, según la predicción del ente meteorológico para el 19 de febrero, se esperan rachas de viento muy fuertes en varios puntos del norte, este y sureste peninsular, así como en las Islas Baleares, que podrían ser puntualmente huracanados, superando los 120 km por hora en algunas zonas del país.

Los avisos por viento, olas y nieve, serán más alarmantes en 14 comunidades autónomas y Melilla en un día en el que ocho estarán en nivel naranja, según la predicción de la Aemet. Esas comunidades autónomas más azotadas por la borrasca son Andalucía, Principado de Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Mientras tanto, si en Baleares las rachas de viento serán fuertes, en Canarias habrá alisio con intervalos de fuerte y el día será nuboso en el norte de las islas y poco nuboso en el resto. A su vez, habrá heladas débiles en zonas de montaña.