Protección Civil y Bomberos tuvieron que evacuar a 165 pasajeros del tren accidentado

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BarcelonaRodalies ha informado que el servicio ferroviario de la línea R11 que conecta Flaçà y Figueres, Girona, ha quedado restablecido este sábado tras permanecer más de 15 horas interrumpido después de que un tren chocase contra un árbol.

El accidente, en el que no se registraron heridos, se produjo a primera hora de la tarde del viernes a la altura de Sant Jordi Desvalls.

Evacuación de pasajeros

Protección Civil y Bomberos tuvieron que evacuar a 165 pasajeros del tren accidentado. Todo apunta a que el fuerte viento registrado en la zona pudo ser la causa de la caída del árbol sobre la vía.

Con motivo del accidente, se activó en fase de alerta, el plan de prevención FERROCAT de Protección Civil así como los servicios de emergencia, que han estado actuando en el lugar de la colisión.

Técnicos de Adif han trabajado en la zona en la retirada del árbol y en la reparación de las infraestructuras dañadas.