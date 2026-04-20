Patricia Martínez 20 ABR 2026 - 05:30h.

Marcos se irá en unas semanas a Japón para representar a España en el campeonato mundial

El aperitivo hecho con pimientos de Padrón que te encantará

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PadrónEn el local de Marcos no se habla de otra cosa estos días. Recién llegado del concurso SIP Supernova Spain 2026, promovido por la marca Pernod Ricard, Marcos aún se está recuperando de la emoción, tras ganar el concurso nacional de coctelería frente a 60 de los mejores profesionales de todo el país.

Con 28 años, Marcos se ha formado en el CIFP Compostela, donde realizó el ciclo superior de Dirección de Servicios de Restauración. Lleva tres años al frente de su propio negocio, el “Botánico coffee & cocktail bar” de Padrón y nunca había pensado en presentarse a concursos de este tipo, organizados por marcas “porque la gran mayoría seleccionan a los participantes, teniendo en cuenta la ubicación de los negocios o los seguidores en redes”, cuenta. Pero en esta ocasión fue distinto. “El comercial de la marca me animó”, relata, “porque buscaban estos perfiles, negocios locales, pequeños y dar visibilidad a jóvenes talentos de la coctelería”. Y decidió probar.

Y “probando”, logró traerse hasta Padrón el título de campeón de España, tras enfrentarse a seis compañeros en la prueba final.

Su propuesta para hacerse con este título no podría tener más sabor local: un cóctel donde el pimiento de Herbón, producto insignia y referencia de Padrón, su pueblo, se cuela como ingrediente.

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Un cóctel con el toque picante del pimiento, y "muy fácil de beber"

“Lleva un cordial de pimiento de Padrón,” es una especie de sirope, al que le añado un zumo de lima, y queda una mezcla muy balanceada, no es ni ácido ni dulce”, explica. “Tiene el toque picante del pimiento, pero es un coctel bastante fácil de beber y muy interesante por todos los sabores que toca, explica Marcos, que no dudó en poner en valor un producto de la zona, conocido en toda España y también fuera.

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“Es lo más típico de aquí, es la referencia y por lo que nos conocen, y por eso quise utilizar este ingrediente”, apunta. “No se suele usar mucho en cócteles, solo en gastronomía, pero quise probar y arriesgar, y se ve que gustó”, cuenta orgulloso de su creación, con sabor local.

Su cóctel ganador es una reinterpretación del clásico "Paloma", que en su versión tradicional lleva tequila, lima y zumo de pomelo. En su premiada reinterpretación, este joven barman dibujó un puente entre México y Galicia incorporando el toque del pimiento de Padrón.

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Casi sin tiempo de celebrar la victoria ni de deshacer las maletas, Marcos ya se prepara para el siguiente paso: representar a España en la final mundial del concurso. Dentro de algo menos de un mes tiene una cita en Japón, a donde llevará este mismo cóctel, y donde competirá con los 27 mejores barman del mundo. "Estar allí ya es un premio, aunque sería increíble ganar", afirma soñando en voz alta.

El cóctel ganador, preparado con tequila y el toque del pimiento de Herbón, se podrá probar en unos días en el local de Marcos, en Padrón. “Lo tendremos al menos hasta que vuelva de Japón”, anuncia, “y si funciona bien se quedará de manera permanente en la carta”. Una seña de identidad de una tierra conocida mundialmente por sus pimientos que ahora también se pueden "beber".