Asun Chamoso 22 MAY 2026 - 12:55h.

Los agentes de la Policía Local detectaron olor a descomposición en la tienda

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BarcelonaLos agentes de la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) se han llevado una desagradable sorpresa en sus tareas habituales de inspección y control para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales, preservar la convivencia ciudadana y garantizar condiciones adecuadas de higiene y seguridad alimentaria.

En pocos días, han denunciado una frutería y una tienda de alimentos en la ciudad por diversas infracciones a las normas municipales, entre ellas destacan "la falta de respeto a los horarios establecidos para la recolección de residuos, así como graves deficiencias de limpieza y cordura", según destaca el ayuntamiento.

En el primer caso, los policías locales entraron a inspeccionar un supermercado situado en la calle Doctor Pagès. Nada más entrar en el establecimiento, detectaron que había un fuerte olor a descomposición y vieron que había muchas moscas en el interior. Ante esta situación, los agentes comprobaron que la carne que estaba a la venta estaba en mal estado, sin etiquetar y con riesgo de contaminación cruzada.

Vista la situación de peligro para los consumidores, los agentes locales levantaron acta por posibles infracciones relacionadas con la salud pública que han derivado en el precinto de la tienda de alimentación para que los responsables hagan limpieza.

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Aparte de la denuncia y el precinto del supermercado por el mal estado de la carne, la Policía Local intervino en una frutería ubicada en la calle Beethoven, en cumplimiento del decreto municipal dictado a raíz de los reiterados incumplimientos de la normativa municipal vigente. La intervención se realizó al detectar que no se cumplían los horarios establecidos para la recolección de residuos.

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Durante los últimos meses se han llevado a cabo diversas actuaciones policiales e inspecciones coordinadas con otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se han levantado actas, tramitado denuncias y requerimientos para que la actividad se ajustara a la legalidad, informa el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, porque "a pesar de las advertencias realizadas y de las oportunidades concedidas para regularizar la situación, las irregularidades detectadas han persistido, por lo que se hizo efectivo el decreto de cierre hasta la subsanación de las anomalías detectadas".