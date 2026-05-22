El ingreso extra que muchos olvidan: lo que puedes ahorrar al año con el bono térmico

El único requisito es haber tenido activo el bono social eléctrico a 31 de diciembre del año anterior

Si cumples una serie de requisitos puedes pagar menos de la mitad en tu factura de la luz

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Llega cada año a la cuenta bancaria sin que nadie lo haya pedido. No exige formulario, no requiere cita previa ni aportar documentación adicional. Para los más de 1,7 millones de hogares que en 2025 tenían el bono social eléctrico activo, el bono social térmico debería haber llegado solo en los primeros meses de 2026. Y, sin embargo, sigue siendo la ayuda energética que más familias olvidan contabilizar.

Qué es y por qué no necesita trámites

El bono social térmico es una prestación anual del Estado destinada a compensar los gastos de calefacción, agua caliente y cocina de los hogares vulnerables, independientemente de la fuente de energía que utilicen, gas natural, butano, propano o electricidad. El Bono Social Térmico no se solicita, se concede a todas aquellas personas que a 31 de diciembre del año anterior tenían vigente el Bono Social Eléctrico.

Su funcionamiento es sencillo: las comercializadoras de referencia envían al Ministerio el listado de beneficiarios del bono eléctrico, y las comunidades autónomas ejecutan el pago directamente en la cuenta bancaria donde el titular tiene domiciliada su factura de luz. Si no hay cuenta domiciliada, llega una notificación por correo postal solicitando el IBAN. El pago del Bono Social Térmico se realiza como un único pago anual, generalmente durante el primer trimestre, mediante una transferencia bancaria a la cuenta donde el beneficiario tiene domiciliada la factura de electricidad.

Este 2026, el bono térmico ha recibido un impulso explícito. El Real Decreto-ley 7/2026 modifica la cuantía establecida en el Real Decreto-ley 15/2018: el importe mínimo del bono era de 40 euros. Actualmente se sitúa en 50 euros. En la práctica, la ayuda puede superar los 375 euros, dependiendo de cada caso.

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En la Comunidad de Madrid, en 2026, la ayuda mínima por beneficiario del bono social térmico se ha fijado en 50 euros. La cuantía a percibir irá en función del grado de vulnerabilidad del consumidor y de la zona climática a la que pertenezca la vivienda. Además, el mismo Real Decreto-ley asignó al programa un suplemento de crédito de 90 millones de euros para su financiación en el ejercicio 2026.

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Cuánto se cobra con el bono térmico

El importe final del bono térmico lo determinan dos factores que no dependen del beneficiario elegirlos: el grado de vulnerabilidad reconocido en el bono eléctrico y la zona climática de la vivienda. España está dividida en seis zonas, de Alfa (la más cálida, Canarias) a E (la más fría: Pirineos, León, Burgos, Soria, Ávila). Los consumidores con mayor protección económica, como los vulnerables severos o los beneficiarios en riesgo de exclusión social, pueden recibir un 60% más que un consumidor vulnerable ordinario en la misma zona climática.

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Con los datos verificados de Hellowatt, que reproduce las cifras por zona y nivel de vulnerabilidad del Ministerio para la Transición Ecológica, los importes orientativos son los siguientes:

Zona E (la más fría: León, Burgos, Soria, Ávila, Pirineos), los hogares vulnerables reciben 233,23 euros, y los hogares vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, 373,17 euros.

Zona C (Barcelona, A Coruña, Bilbao, Sevilla, Toledo), el consumidor vulnerable recibe 128,86 euros y el consumidor vulnerable severo o en riesgo de exclusión social, 206,18 euros.

Zona D (Madrid, Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Valladolid) las cuantías se sitúan entre esos dos tramos, más próximas a la Zona E por la rigurosidad de los inviernos de interior.

Quién tiene derecho y cómo saberlo

El único requisito es haber tenido activo el bono social eléctrico a 31 de diciembre del año anterior. El Bono Social Térmico es una ayuda económica, gestionada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de las Comunidades Autónomas, que se concede de forma automática a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico a 31 de diciembre del año anterior.

Esto incluye a todos los colectivos que acceden al bono eléctrico: hogares con renta por debajo de 1,5 veces el IPREM, pensionistas con pensión mínima, familias numerosas y beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, así como quienes tienen reconocidas circunstancias especiales como discapacidad igual o superior al 33%, dependencia de grado II o III, situación de violencia de género o monoparentalidad con menores a cargo. Esta ayuda es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras instituciones. Asimismo, será compatible con la percepción del Bono Social de Electricidad.

Una advertencia fiscal relevante: las familias numerosas que reciban el bono social térmico deben incluirlo en la declaración de la renta, y quienes no lo hagan se exponen a multas de entre 94 y 118 euros por parte de la Agencia Tributaria.

Quien todavía no tiene el bono eléctrico y cree cumplir los requisitos puede solicitarlo a través de la comercializadora de referencia de su zona, por teléfono, correo electrónico o en sus oficinas. El bono térmico llegará automáticamente el año siguiente.