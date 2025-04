Russell Crowe , a comienzos de los años 2000, fue una de las estrellas más grandes de todo Hollywood. Su actuación en ‘Gladiator’ , que le consiguió su único Oscar, le convirtió en leyenda , pese a las ínfulas de estrella que tuvo durante el rodaje . Llevaba ya varios proyectos seguidos con grandes alabanzas por parte de la crítica, como ‘El dilema’, y tras ‘Gladiator’, siguió en lo más con películas como ‘Una mente maravillosa’ o ‘Master and Commander’ . Pero lo que poca gente sabe es que durante ese tiempo no solo estuvo amenazado de muerte, sino que tuvo varios accidentes en rodajes que pudieron costarle la vida .

"Aún hoy no sé sobre qué cojones fue todo eso. Todo lo que sé es que llegué a Los Angeles, fui a mi hotel, como había hecho muchas veces, empecé a deshacer la maleta, llamaron a la puerta y un equipo de tipos del FBI quiso sentarse a discutir algo conmigo. Y entonces estuvieron siempre cerca durante casi dos años. Recuerdo ir a los Globos de Oro y tener como 16 tipos de seguridad conmigo. No sé por qué. No me dieron detalles. Y por supuesto la gente estaba en plan: ‘mírale, se cree que es el jodido Elvis’. Y entonces un día ellos ya simplemente no estaban allí”, narró.