Laura Sólvez 21 MAY 2026 - 23:00h.

Carlos y Aline Pereira han diseñado Livox, una IA que permite a su hija y a miles de personas con parálisis cerebral comunicarse

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Clara nació con parálisis cerebral y no podía comunicarse, pero sus padres crearon la forma. "Cuando surge un problema hay dos alternativas, o te resignas o buscas una solución" cuenta Carlos Pereira, padre de Clara.

Eso que empezó como un acto de amor de esta familia para poder hablar con su hija con parálisis cerebral ha terminado dando voz a miles de personas en 24 países y en 25 idiomas. Un invento revolucionario, finalista de los premios Fundación Mapfre a la Innovación Social.

Le pusieron nombre y apellido. Livox es la aplicación que da voz a Clara. Con unas tarjetas escritas construye su mensaje. En el sistema se adapta a cada tipo de discapacidad. "Conocer detalles de lo que hay en su mente, eso no tiene precio", añade el padre de la pequeña, que aprendió a leer y a escribir. "Escribimos un cuento que mostraba un poco de su personalidad. Entenderla fue uno de los mayores logros de mi vida", añade Aline Pereira, madre de Clara.

No siempre las soluciones son evidentes. Estos cascos funcionan como una diadema que entrena la atención de los niños con TDH y autismo. "Leemos la actividad eléctrica que genera el cerebro y en tiempo real guiamos la concentración con ejercicios y objetos", explica otro padre. Hay muchos que con este sistema han dicho sus primeras palabras. Tecnología que ayuda a vivir mejor y a que el futuro hable.