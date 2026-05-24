Asun Chamoso 24 MAY 2026 - 05:30h.

El inquiokupa dejó de pagar a finales de 2020 mientras mantenía un alto nivel de vida

El propietario ha perdido unos 50.000 euros por la deuda acumulada

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TarragonaJoaquim Álvarez y su familia han recuperado su casa en la urbanización Aigüesverds de Reus (Tarragona) tras una inquiokupación. Siguen con la emoción a flor de piel. Han esperado ese momento desde hace seis años. El inquilino les dejó de pagar el alquiler a finales de 2020. "Estamos ilusionados y felices. Se ha hecho justicia. Nos hemos sacado un peso de encima, pero nos han quedado secuelas. Ese individuo me debe 50.000 euros y no sé si los cobraré. Ahora me tengo que gastar 15.000 euros para arreglar mi casa", explica Álvarez.

Un calvario económico y también emocional: "Seguimos indignados por haber tenido que luchar tantos años para recuperar nuestra casa por una injusticia y el sistema nos ha dejado de lado. Hemos intentado hacerlo todo bien. Puse una denuncia y seguí el procedimiento judicial. Miro atrás y ha sido un desgaste moral, físico, personal y familiar", lamenta.

El 13 de mayo el juzgado les entregó, de forma inesperada, las llaves porque la ejecución forzosa estaba prevista el 22 de julio por orden judicial. Un momento emocionante cargado de simbolismo: "Se nos cayeron las lágrimas de emoción y felicidad y al decir '¡Ya era hora! fue nuestro momento y para decir a los que nos han acompañado que, por fin, lo hemos conseguido".

Con las llaves en la mano, fueron hacia su chalet. Antes de cruzar la puerta, "estuve abrazado a mis hijos por haber ganado la lucha y nos volvió a emocionar", confiesa. Lo primero que se encontraron fue silicona en la cerradura de la puerta principal. Una vez en el interior, "la casa es un desastre: la cocina está destrozada, hay agujeros en las paredes, el parqué está en mal estado, las persianas están rotas y no hay luz".

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Habitación alquilada en Booking

En agosto de 2019, Joaquim y su familia pasaban un mal momento y no podían pagar la hipoteca. Una amiga les ofreció vivir en una masía a cambio de mantenerla y alquilaron su casa a un matrimonio con tres hijos. Tras un año en el domicilio, a finales de 2020, dejaron de pagar. Una vez se acabó el contrato de alquiler, les ofreció que se fueran a cambio de no reclamarles la deuda de un año y medio, pero no aceptaron la propuesta y Joaquim interpuso una denuncia.

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La situación se complicó cuando la familia presentó dos certificados de vulnerabilidad, renovados cada año. "Durante seis meses, les estuve siguiendo. Hice fotos. Montaron una piscina en mi casa de 9.000 litros, se iban a comer y a la piscina del club de golf, y a mí no me pagaban y con un certificado de vulnerabilidad decían que no les podían echar. Con estas pruebas, me fui al Ayuntamiento de Reus. Les expliqué que habían parado los juicios porque tienen el certificado de vulnerabilidad cuando tenían una empresa con un capital de 30.000 euros y habían alquilado mi casa por Booking. Y me contestaron que no podían hacer nada y que pusiera una denuncia en el juzgado", detalla.

Todo ello mientras Joaquim seguía pagando la hipoteca. A lo que se sumó el embargo de la nómina por la multa de 5.000 euros que le puso la Agencia Tributaria de Cataluña "por realizar una actividad de alquiler de vivienda vacacional sin autorización en el domicilio de Aigüesverds. La casa tiene tres plantas y en la parte de arriba tiene una habitación suite que alquilaban en Booking y otras plataformas. En 2023 y 2024 alquiló mi casa", denuncia Joaquim.

"El sistema ha fallado"

Con todas las pruebas, presentaron una queja al ayuntamiento y lo denunciaron al juzgado. Finalmente, en julio de 2025 se hizo un juicio en el que no pudieron demostrar su vulnerabilidad y, después, llegó la vista por el impago del alquiler. "El sistema ha fallado. El poder legislativo y judicial han fallado. No se puede tardar tantos años en resolverlo. Las leyes han favorecido a unos estafadores. Quisieron engañar con un certificado de vulnerabilidad cuando no lo eran y yo pude demostrarlo".

Tras la pesadilla, la familia de Joaquim no se plantea, de momento, volver a vivir a la casa que un día fue su hogar.