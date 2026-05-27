Este 27 de mayo ha tenido lugar la ceremonia de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes

El inesperado momento 'fan' de la reina Letizia con Los Planetas: del gesto del rey con ella a su conocida admiración por la banda

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La ceremonia de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes celebrada este miércoles, 27 de mayo, en Toledo, ha dejado una imagen del rey Felipe cercano, natural y con sentido del humor ante un auditorio repleto de artistas, músicos, escritores y actores.

Después de más de una hora de entregas, reencuentros culturales en el Teatro de Rojas y la ovacionada actuación de José Mercé, el monarca ha arrancado su discurso final con una pequeña broma improvisada que ha provocado sonrisas inmediatas entre los asistentes.

Nada más situarse ante el atril y consciente de que su intervención suponía el final oficial de la ceremonia, Felipe VI ha tomado la palabra y ha espetado entre risas: "Es lo que toca, hay que cerrar". Una frase a la que ha recurrido para rebajar la solemnidad del acto, en el que han reconocido a algunas de las figuras más destacadas de la cultura española actual.

Los detalles de la entrega de las Medallas de Oro

Junto a la reina Letizia, los soberanos han presidido en el histórico Teatro de Rojas la entrega de estos galardones, concedidos por el Ministerio de Cultura para reconocer la trayectoria y contribución artística de personalidades e instituciones del sector.

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La ceremonia había quedado aplazada meses atrás tras el accidente ferroviario de Adamuz y finalmente ha reunido en Toledo a una amplia representación del cine, la música, la literatura, el teatro y las artes escénicas españolas.

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Entre los premiados han figurado nombres como Maribel Verdú, Carmen Machi, Eduard Fernández, Elvira Lindo, Eva Hache, Aitana Sánchez-Gijón, José Mercé, Camela, Los Planetas, Sandra Gamarra, Cristina de Middel, Bernardo Atxaga, Juana Martín o Kase.O.

Tras la entrega de todas las medallas y después de la fotografía oficial con los premiados, ha llegado el momento del discurso institucional del rey, encargado de cerrar el acto.

El discurso del rey Felipe

El monarca ha tenido un recuerdo especial para las víctimas del accidente de Adamuz, que obligó a posponer este acto de entrega de medallas, a la vez que ha enviado su recuerdo y cariño a los familiares y a todos los que "aún luchan por recuperarse".

Asimismo, ha recordado a los galardonados que ellos son la prueba "de que la cultura permanece viva en su capacidad de renovarse y de encontrar nuevas formas de expresión", y lo ha vinculado a la "diversidad de voces, lenguajes y miradas -tan propia de nuestra historia- donde reside también la proyección de España en el mundo".