Los docentes llegan a su decimotercer día de huelga "unidos y firmes" con un apoyo masivo y aseguran que "aunque la gente esta cansada vamos a por todo"

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La huelga de profesores de la enseñanza pública valenciana llega a su decimotercer día con una nueva manifestación multitudinaria por las calles de Valencia en un itinerario que culminará en la Conselleria de Educación para demostrar a la Generalitat Valenciana que "aquí no se rinde nadie". Los educadores siguen reclamando que avancen las negociaciones para alcanzar "un acuerdo digno" para la comunidad educativa.

La manifestación ha sido convocada por los sindicatos STEPV, CCOO PV y UGT-PV, después de que CSIF se ha descolgado de esta convocatoria después de que el lunes llegara a un acuerdo salarial con Educación firmado junto al sindicato ANPE.

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Acompañados con música y batucadas, los docentes han lanzado proclamas como "consellera dimissió" dirigidos a la responsable de Educación, Carmen Ortí. Ni el fuerte calor ha impedido esta marcha multitudinaria en la que los manifestantes se ven obligados a resguardarse del sol con paraguas y combatir las altas temperaturas con abanicos.

Al igual que en las últimas semanas, encabeza la protesta un gran muñeco con la cabeza de Ortí, junto a otros símbolos como humo verde, lápices, una hucha con forma de cerdo de la Generalitat o ataúdes por lo que consideran como la muerte de la educación pública y de calidad.

Entre los manifestantes se pueden leer carteles con frases como 'Fins la victòria', 'Qui crema docents apaga futurs', 'Make la pública great again' o 'Hui no cobre perquè el teu fill no siga un adult ignorant', así como otro con una foto de Ortí y la letra de Rosalía 'Es una perla, nadie se fía'.

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Desde los sindicatos celebran el apoyo masivo a la huelga y aseguran que aunque "la gente esta cansada sigue motivada porque, una vez llegas a este punto, vamos a por todo".

Continúa la dimisión en bloque de directores

Los cargos directivos de centros educativos valencianos que han presentado su dimisión en bloque continúan "unidos y firmes".

Más de un centenar de centros están afectados y más de 70 direcciones, formalmente dimitidas, según los datos conocidos este miércoles. Además, los impulsores de esta protesta afirman que "decenas de jefes de estudios y secretarías están secundando la medida en centros donde no se ha producido la dimisión de la dirección".

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El colectivo de directores críticos explican que, después de las reuniones mantenidas este martes con la Dirección Territorial de Valencia y con algunas de las direcciones de los primeros centros que hicieron oficial su dimisión, han acordado "de manera unánime" mantener su postura, incluso después de escuchar que todavía estábamos a tiempo de retractarse. "Después de 13 días de lucha, continuamos unidas, firmes y conscientes del desgaste al que se nos está sometiendo", aseveran.

Mientras tanto, aseguran que continúan llegando nuevas dimisiones de equipos directivos tanto a Conselleria como las tres direcciones territoriales.