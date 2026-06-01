Los Mossos investigan la denuncia de dos judías por denegarles el acceso a una sauna en Barcelona

Según ACOM, la dos mujeres fueron expulsadas del local la noche del pasado viernes tras ser identificadas como judías por la recepcionista

Un informe de Mossos concluyó que no se podía saber si alguien provocó la muerte de Isak Andic

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Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación por un posible delito de odio a raíz de la denuncia presentada por dos mujeres judías estadounidenses, residentes en Barcelona, que aseguran se les denegó el acceso a una sauna de ambiente LGTBI por llevar un collar con una estrella de David.

Según han informado a EFE fuentes de la policía catalana, una patrulla de Mossos d'Esquadra acudió el pasado viernes por la noche al local donde ocurrió el incidente, en el barrio barcelonés del Eixample, y recogió la denuncia que presentaron las dos mujeres, tras lo que han abierto una investigación para aclarar lo sucedido.

La Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) difundió ayer un comunicado para hacer pública la denuncia de las dos mujeres judías, junto a un vídeo grabado por ellas mismas a las puertas de la sauna Thermas que recoge momentos de tensión en su discusión con supuestas responsables del local después de que, afirman, no les permitieran entrar.

"Un altercado con contacto físico"

Según ACOM, la dos mujeres fueron expulsadas del local la noche del pasado viernes tras ser identificadas como judías por la recepcionista, que les preguntó si eran "sionistas" y "vinculó explícitamente" su identidad con la prohibición de acceso. Posteriormente, añade la entidad, "se produjo un altercado con contacto físico" por parte del personal mientras varias personas coreaban "Free Palestine".

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En el vídeo difundido por ACOM se observa que una de las mujeres norteamericanas pregunta a una supuesta responsable del acceso al local por qué motivos quería saber si era "sionista", a lo que esta responde que no tiene nada en contra de que luzcan una estrella de David.

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Una tercera mujer vinculada al evento de la sauna puntualiza entonces que no es lo mismo ser judío que sionista, mientras pide a las dos mujeres que dejen de grabar en el local por estar expresamente prohibido, lo que acaba derivando en momentos de tensión que motivan la intervención de personal de seguridad.

Denegación de acceso a un local público

A raíz del incidente, una patrulla de los Mossos d'Esquadra acudió a la sauna y, según la policía catalana, trató de hacer "mediación" en la discusión, como suelen proceder en los casos de posible denegación de acceso a locales públicos por motivos de discriminación.

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Asimismo, identificaron a la persona que había impedido el acceso de las dos mujeres a la sauna y recogieron la denuncia de estas, lo que ha dado pie a la apertura de una investigación por un posible delito de odio y discriminación. Por su parte, la Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona no ha tenido hasta el momento constancia de la citada denuncia.

ACOM ha asegurado que ha puesto el caso en manos de su equipo jurídico para iniciar "todas las acciones legales pertinentes" contra la sauna, por posible infracción de la ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación, por delito de odio y por vulneración de la normativa de establecimientos públicos y licencias municipales.

Exteriores de Israel denuncia "otro ataque antisemita en España"

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el Ministerio de Exteriores de Israel ha denunciado "otro ataque antisemita en España", por lo que ha emplazado a las autoridades a actuar "con decisión". "Seamos claros: atacar a los judíos por símbolos judíos —y exigirles que se distancien del sionismo para ser aceptados— es un antisemitismo descarado", añade el mensaje.

En declaraciones a EFE TV, uno de los responsables del local ha desvinculado a la sauna Thermas del evento del pasado viernes, organizado por un colectivo lésbico al que se alquilan las instalaciones cada dos meses y que es el que se encarga de controlar los accesos y hacer los "filtros" correspondientes.

"Nosotros integramos a todos los colectivos, mujeres y trans. Nunca había pasado nada, hasta este día, que fue un poco como sectario", ha añadido. El responsable de la sauna Thermas ha admitido que intervino para impedir la entrada de las dos mujeres judías, a las que avisó que no tenía nada que ver con el evento, porque los organizadores le dijeron que estaban grabando dentro del local y habían agredido a una asistente.