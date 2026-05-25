Las autoridades municipales han confirmado que el eje Castellana-Recoletos sufrirá cierres progresivos hasta llegar a restricciones totales

La Unidad de la Policía Nacional que "lleva meses entrenando" y que se encargará de la protección al papa en su visita a España: "Nunca antes los habías visto"

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Con motivo de la visita a Madrid del papa León XIV, en la capital ha comenzado este lunes 25 de mayo un dispositivo de movilidad y seguridad ante un evento que provocará importantes restricciones de tráfico en varios puntos estratégicos de la capital española durante los próximos días.

Las principales afecciones se concentrarán desde hoy en las zonas de Plaza de Lima y Cibeles, donde se han reducido ya varios carriles de circulación. Las autoridades municipales han confirmado que el eje Castellana-Recoletos sufrirá cierres progresivos hasta llegar a restricciones totales previstas para el próximo 3 de junio.

Restricciones en la movilidad

Como alternativas al tráfico habitual, el dispositivo propone rutas por Bravo Murillo y Santa Engracia en la zona oeste, mientras que en el este se habilitan itinerarios a través de Serrano, Velázquez, Príncipe de Vergara, Francisco Silvela y Joaquín Costa.

El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid han desplegado un plan especial de movilidad para minimizar el impacto sobre los desplazamientos urbanos. Entre las medidas anunciadas destaca la gratuidad de los autobuses de EMT Madrid durante parte de la visita papal, así como la autorización excepcional para que todos los taxis puedan operar los días 6 y 7 de junio.

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El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, pidió este domingo "paciencia" y colaboración a los ciudadanos ante las restricciones previstas.

"Habrá ciertas penalizaciones en la movilidad, pero pedimos a los madrileños afrontarlo de una manera alegre y positiva", declaró Rodrigo durante una comparecencia ante medios de comunicación en el Palacio del Infante Don Luis.

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Un acontecimiento religioso muy importante en España

Las autoridades regionales recomendaron utilizar el transporte público durante toda la visita del pontífice, al considerar que será la opción más eficiente para desplazarse por la ciudad en medio de las limitaciones circulatorias.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tiene previsto además entregar la Llave de Oro de la Villa al papa León XIV como símbolo del afecto institucional y ciudadano hacia el Santo Padre durante su estancia en la capital española.

Las autoridades esperan que la visita del pontífice atraiga a miles de fieles y visitantes nacionales e internacionales, convirtiéndose en uno de los acontecimientos religiosos y sociales más importantes del año en España.